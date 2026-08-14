У православных верующих начался Успенский пост

У православных начинается Успенский пост – один из четырех главных многодневных, он продлится две недели и завершится 27 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пост предваряет Успение Пресвятой Богородицы. Первый день совпадает с праздником изнесения честных древ Животворящего Креста Господня и Медовым Спасом: во всех храмах пройдут торжественные богослужения, священники совершат вынос Креста и праздничные молебны.

Иерей Михаил Стреха, клирик Свято-Георгиевского прихода Минска:

Конечно, как и в любые другие многодневные посты, христиане, особенно современного мира, призываются к духовному трезвению и к информационной гигиене. Очистить свой ум от лишней информации, и тот груз, который есть в душе, – это где-то и осуждение, и зависть, и какие-то другие грехи, которые мешают человеку жить счастливо, жить в мире с Богом и с ближним. Поэтому в дни Успенского поста мы стараемся ограничить себя от ненужной информации, от ненужных поводов, которые ввергают нас в какие-то соблазны.

На время поста из рациона исключаются мясо, рыба и молочные продукты. При этом главный смысл воздержания – в духовной подготовке к празднику: усиленной молитве и работе над собой.