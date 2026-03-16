Комфорт мирового класса: что изменилось внутри нового МАЗа?

Положительные отзывы о белорусской продукции звучат в бизнес-сообществе Рязанской области. Например, наши МАЗы всегда были на дорогах России, но теперь белорусские грузовики потеснили большую семерку тягачей. Зеленый свет дан коммунальной, пассажирской и даже специальной технике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Волчков, директор компании «Рязань МАЗ Сервис»: Высококлассные сиденья, новая панель приборов, новая оптика. Этот автомобиль приблизился к автомобилям из «большой семерки». Это те, которые покинули российский рынок. Mercedes, Volvo, Scania. Минский автомобильный завод постоянно развивается. Хочу отметить, он выпускает не только грузовые автомобили. Он выпускает и троллейбусы, автобусы, пассажирскую технику, коммунальную технику, много чего. Заводу более 70 лет. На заводе на 99 % применяются комплектующие российского производства и белорусского.

Сегодня делегацию рязанцев принимали уже по привычному для них адресу. На МАЗе продолжают двигаться по маршруту союзного импортозамещения. Символично, дерево партнеров дает новые плоды. Есть очередной результат.

Борис Мущинский, первый заместитель коммерческого директора ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Вместе мы ведем мероприятия по импортозамещению, в частности, например, в сотрудничестве с Российским экологическим оператором и Ряжским авторемонтным заводом было разработано шасси для изготовления мусоровозов с колесной формулой 6×2. Ранее такая продукция производилась только европейскими компаниями. Мы освоили этот мусоровоз, применили для обеспечения маневренности в городских условиях заднюю подруливающую ось. И данный продукт будет импортозамещающим. И заменит выбывающую технику европейских брендов на рынке Российской Федерации.

Сотрудничество в машиностроении – одна из наиболее значимых статей взаимного торгового баланса. В этих локациях часто бывает и здешний губернатор. А чтобы белорусская техника держала курс по главной дороге в условия экспансии азиатских товаров, необходима промышленная кооперация и мультибрендовые центры. Это процесс предметно обсудили на встрече в правительстве. Переговоры провел заместитель премьер-министра нашей страны Анатолий Сивак. Читайте здесь.

Между Беларусью и Рязанской областью существует план сотрудничества до 2028 года, а сегодня подписали еще и соглашения по линии торгово-промышленных палат и производственных организаций.