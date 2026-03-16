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Комфорт мирового класса: что изменилось внутри нового МАЗа?

16 марта 2026 17:58
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Положительные отзывы о белорусской продукции звучат в бизнес-сообществе Рязанской области. Например, наши МАЗы всегда были на дорогах России, но теперь белорусские грузовики потеснили большую семерку тягачей. Зеленый свет дан коммунальной, пассажирской и даже специальной технике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комфорт мирового класса: что изменилось внутри нового МАЗа?-2

Дмитрий Волчков, директор компании «Рязань МАЗ Сервис»:
Высококлассные сиденья, новая панель приборов, новая оптика. Этот автомобиль приблизился к автомобилям из «большой семерки». Это те, которые покинули российский рынок. Mercedes, Volvo, Scania. Минский автомобильный завод постоянно развивается. Хочу отметить, он выпускает не только грузовые автомобили. Он выпускает и троллейбусы, автобусы, пассажирскую технику, коммунальную технику, много чего. Заводу более 70 лет. На заводе на 99 % применяются комплектующие российского производства и белорусского. 

Комфорт мирового класса: что изменилось внутри нового МАЗа?-4

Сегодня делегацию рязанцев принимали уже по привычному для них адресу. На МАЗе продолжают двигаться по маршруту союзного импортозамещения. Символично, дерево партнеров дает новые плоды. Есть очередной результат.

Комфорт мирового класса: что изменилось внутри нового МАЗа?-6

Борис Мущинский, первый заместитель коммерческого директора ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
Вместе мы ведем мероприятия по импортозамещению, в частности, например, в сотрудничестве с Российским экологическим оператором и Ряжским авторемонтным заводом было разработано шасси для изготовления мусоровозов с колесной формулой 6×2. Ранее такая продукция производилась только европейскими компаниями. Мы освоили этот мусоровоз, применили для обеспечения маневренности в городских условиях заднюю подруливающую ось. И данный продукт будет импортозамещающим. И заменит выбывающую технику европейских брендов на рынке Российской Федерации. 

Сотрудничество в машиностроении – одна из наиболее значимых статей взаимного торгового баланса. В этих локациях часто бывает и здешний губернатор. А чтобы белорусская техника держала курс по главной дороге в условия экспансии азиатских товаров, необходима промышленная кооперация и мультибрендовые центры. Это процесс предметно обсудили на встрече в правительстве. Переговоры провел заместитель премьер-министра нашей страны Анатолий Сивак. Читайте здесь. 

Между Беларусью и Рязанской областью существует план сотрудничества до 2028 года, а сегодня подписали еще и соглашения по линии торгово-промышленных палат и производственных организаций. 

# техника # Беларусь-Россия # МАЗ

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