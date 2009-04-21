Дети устроили пожар на Чаусском льнозаводе в Могилёвской области

Как выяснило следствие, 19 апреля три девочки – учащиеся младших классов второй средней школы города Чаусы, и шестилетний мальчик разожгли костёр возле хранилища местного льнозавода. Ветер перебросил огонь на склад, где и начался пожар. В итоге уничтожено 75 тонн сырья. Ущерб – около 34 миллионов рублей. По данному факту Чаусским РОВД возбуждено уголовное дело по статье – умышленное уничтожение имущества. Отметим, только благодаря оперативному вмешательству спасателей МЧС большую часть сырья удалось спасти.