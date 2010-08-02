Дубровенский льнозавод начал убирать экспериментальное поле льна, выращенное французами

В Витебской области провели эксперимент. На одной половине поля посеяли французский лён и растили его полностью по западной технологии. На другой стороне поле засеял белорусский Институт льна уже своими семенами.

Француз Тома по-хозяйски заходит в белорусское поле, досконально изучая каждый метр своих посевов. В Беларуси он в шестой раз. Остальное время французский специалист был «заочным» льноводом, давал консультации по интернету. Зато сегодня не упустил ни одного нюанса: и на льноуборочную машину сам забрался, и с механизаторами без трудностей перевода пообщался. Траекторию движения начертил на песке.

И вот момент, которого ждали с весны – начало уборки экспериментальных посевов. Первый круг Тома ни на шаг не отстает от комбайна.

Тома Труве, главный специалист по агротехнологиям (Франция):

Мое личное впечатление — у вас есть большой потенциал для работы в сфере обработки льна. В этом году мы совершаем эксперимент в первый раз, поэтому какие-то далеко идущие выводы сложно делать. Единственное отличие, которое я могу отметить Беларуси от Франции – это то, что температуры у вас очень быстро скачут от холодных до теплых.

Экстремальные амплитуды белорусской температуры во французской Нормандии удалось отследить с помощью мини-метеостанции. Французских коллег интересовали также влажность, осадки и скорость ветра. Кроме того, наши агрономы каждые два дня посылали во Францию письма по электронной почте с фотографиями.

Под свои посевы французы выбрали в Беларуси два поля с повышенной кислотностью – под Лидой и 10 гектаров под Дубровно. Для чистоты эксперимента им разрешили пользоваться только своими, не зарегистрированными в нашей стране, препаратами. С их помощью пришлось реанимировать лен после дождей.

Татьяна Королева, главный агроном Дубровенского льнозавода:

Французский лен очень быстро набирал рост, потому что все-таки азот срабатывал. Шли частые дожди. И лен быстро пошел в рост.

Для сравнения прямо напротив французского сорта «Дракар» Белорусский Институт льна посеял свой «Блакiт». Отечественная технология всходы дала быстрее. Это поле уже убрали.

О результатах белорусско-французского эксперимента можно будет судить только после переработки урожая. По осени специалисты посчитают, чей лен дал больше волокна и себестоимость какой технологии меньше. Но присмотревшись к нормандским коллегам, плюсы южной технологии по выращиванию северного шелка белорусские льноводы на будущий год, вероятно, переймут в любом случае.