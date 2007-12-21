Городокский льнозавод осваивает новые технологии

На выращивании льна в Беларуси специализируется самый северный регион - Витебская область.

Так распорядилась природа: здесь самые пригодные почвы и оптимальный климат. Однако подводит пресловутый человеческий фактор, изношенность техники и, как следствие, низкое качество продукции.

Новые технологии осваивает городокский льнозавод. Одна из последних - модернизированная сушилка. Теперь, на предприятии лен сушат льном, а точнее, отходами его переработки. Костра по теплоемкости не чем не уступает и даже превосходит древесину. Деньги же, высвобожденные за дрова, идут на переоснащение предприятия. И это далеко не все нововведения.

Время действительно необходимо. Лен культура - привередливая. Не справишься в срок - продукция останется невостребованной. К проблемам природным добавляются технические. Сложной на предприятии остается ситуация с оборудованием - здесь его не обновляли уже давно. Поэтому и качество урожая не самое высокое.

На помощь аграриям пришли ученые. В институте почвоведения и агрохимии доказали: выращивать лен необходимо только на подходящих для этой культуры землях.

В Беларуси, по мнению специалистов, пригодных для льнопроизводства почв много, более 400 тысяч гектаров. Самые продуктивные - в Минской, Витебской и Могилевской областях. Здесь можно достичь урожайности в 10 центнеров с гектара.

