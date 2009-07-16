Число льнозаводов в Беларуси планируется сократить вдвое

На рассмотрении правительства сейчас находится концепция новой стратегии развития льноотрасли республики.

Согласно документу число льнозаводов в стране планируется сократить с 49 до 22. «После утверждения документа я смогу поделиться большей информацией, пока же отмечу, что вопрос развития льняной отрасли находится под постоянным контролем правительства», — сказал начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун.

По его словам, в нынешнем году Минсельхозпрод сократил площади, отведенные под выращивание льна, с 80 тыс.га (в прошлом году) до 67 тыс.га. «Это связано в первую очередь с падением спроса на льнопродукцию Оршанского льнокомбината», — уточнил Владимир Гракун.

В нынешнем году аграрии страны намерены произвести 45 тыс.т льноволокна, что на 15 тыс.т меньше по сравнению с прошлым годом, сообщает БЕЛТА.