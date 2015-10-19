Новости Беларуси. Продовольственная безопасность в надежных руках. Около 50 сельхозорганизаций Могилевской области работают над закладкой стабилизационного фонда. Несмотря на засушливое лето, аграриям удалось собрать хороший урожай овощей и фруктов. А его сохранность обеспечивается новейшими технологиями хранения.

Елена Пономарева, работник овощехранилища сельхозпредприятия «Рассвет» имени К. П. Орловского:

Посмотрите, какое красиво яблоко. Это наше, белорусское яблоко.

На овощехранилище сельхозпредприятия «Рассвет» имени Орловского Елена Пономарева работает всего полтора года. Но уже успела изучить все тонкости и секреты хорошей сохранности продукта. Зачастую, говорит Елена, одних только новейших технологий недостаточно, главное – бережное отношение самого человека.

Несмотря не жаркое и засушливое лето, урожай овощей и фруктов в хозяйстве удался на славу. Конечно, аграриям пришлось потрудиться, но все было не зря. Свидетельство тому – полные закрома овощехранилища.

Здесь для каждого «квартиранта» создаются свои оптимальные условия. Моркови и свекле, к примеру, комфортнее при плюс одном градусе, а вот капуста идеально хранится при минусовой температуре.

Владимир Русанов, инженер-технолог сельхозпредприятия «Рассвет» имени К. П. Орловского:

Раньше это были большие потери. То есть хранение в буртах. Могли вскрывать только весной. Сейчас нам это позволяет продавать нашу продукцию в течение года и с минимальными потерями.

Стабилизационный фонд, говорят овощеводы, это не только продовольственная безопасность. Закладка делается в том числе для того, чтобы избежать резкого роста цен на сельхозпродукцию.

Ольга Белявская, начальник отдела сбыта сельхозпредприятия «Рассвет» имени К. П. Орловского:

В стабилизационный фонд мы делаем закладку исходя из потребностей нашего белорусского покупателя. Ту продукцию, которая остается, излишки, мы продаем на экспорт россиянам. Россияне любят нашу продукцию за то, что она экологически чистая, вкусная, качественная.

Лилия Гулинская, начальник отдела растениеводства комитета сельского хозяйства и продовольствия Могилевского облисполкома:

Жители Могилева и области, республики, я думаю, будут обеспечены плодоовощной продукцией в полном объеме. Свои витамины будут, продукция в этом году качества неплохого, хоть в этом году погодные условия были не совсем благоприятные для выращивания плодоовощной продукции. Но и в условиях нынешнего года сельхозпроизводители получили неплохой урожай.

Хороший урожай овощей и фруктов позволяет не только в полном объеме удовлетворить потребности жителей региона, но еще и обеспечить надежные запасы витаминов до следующей уборочной. Из овощехранилищ картошка, морковка, капуста и яблоки попадут на прилавки магазинов, а также в детские сады, школы и больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.