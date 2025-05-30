Новости по тегу #Лето в Беларуси

Традиционно высок спрос на оздоровительные лагеря круглосуточного и дневного пребывания. Этим летом белорусские санатории планируют принять порядка 400 тысяч детей. Для этого задействуют 4,5 тысячи лагерей с дневным пребыванием и около полутора тысяч – с круглосуточным пребыванием.
На каждом есть спасательные станции, которые укомплектованы всеми средствами для оказания первой помощи. Пляжи также оснащены видеонаблюдением.
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