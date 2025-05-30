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Новости по тегу #Лето в Беларуси

Как организовать досуг детей и где найти легальную подработку? Ответили на пресс-конференции в Минске
30 мая 2025 06:56

Как организовать досуг детей и где найти легальную подработку? Ответили на пресс-конференции в Минске

Пляжи Минской области готовы к сезону – в Пуховичском районе обустроили 4 места для купания
02 мая 2025 13:56

Пляжи Минской области готовы к сезону – в Пуховичском районе обустроили 4 места для купания