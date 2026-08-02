В испанской Сеуте нарастает гражданское противостояние на фоне миграционного кризиса

В испанской Сеуте нарастает гражданское противостояние. Пока одни политические силы обвиняют власти в потере контроля над границами, другие выходят на улицы с требованиями защитить мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиции пришлось разделить протестующих, чтобы предотвратить столкновения. Как сообщают местные СМИ, обстановка на погранпереходе между Марокко и Сеутой спокойная. Новых попыток проникновения в город через пограничный волнолом зафиксировано не было. Число мигрантов, погибших при попытке добраться до Сеуты вплавь, достигло 71. По данным МВД Испании, за последние дни в анклав незаконно проникли около 60 тысяч марокканцев. Накануне 48 тысяч из них уже вернулись в Марокко, однако по меньшей мере 5 тысяч продолжают скрываться в трущобах и заброшенных зданиях, пытаясь избежать депортации.