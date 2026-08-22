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Финал конкурса «Краса Беларуси – 2026» среди многодетных мам прошел в Минске

22 августа 2026 17:24
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Настоящий праздник грации, материнства и таланта. В Минске состоялся финал конкурса красоты среди многодетных женщин «Краса Беларуси – 2026». Уже известно имя победительницы, ею стала Анна Мацкевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финал конкурса «Краса Беларуси – 2026» среди многодетных мам прошел в Минске-2

Минчанка Анна Мацкевич – яркий пример того, что любящая мама успевает все. В ее плотном графике находится время и для воспитания троих детей, и для ответственной работы заместителем декана факультета гражданской авиации Белорусской государственной академии авиации. Ее пример доказывает: материнство и карьера не помеха женскому очарованию и блеску на сцене.

Финал конкурса «Краса Беларуси – 2026» среди многодетных мам прошел в Минске-4

Анна Мацкевич, победительница конкурса «Краса Беларуси – 2026»:
Эмоции переполняют. Конечно же, в такой замечательный финальный выход хотелось подарить каждому корону. И очень большая честь получить такую корону. Значимость данного мероприятия, данного проекта для Беларуси, поддержанного государством, союзом женщин, говорит о том, что мы в правильном направлении, что мы поддерживаем матерей Беларуси, говорит о том, что нужно продолжать свой род и не бояться становиться мамой.

Финал конкурса «Краса Беларуси – 2026» среди многодетных мам прошел в Минске-6

В этом году поступило почти 300 заявок. В финал пробились 23 участницы из всех уголков страны. На сцену вышли мамы-врачи, педагоги, сотрудники силовых ведомств и аграрии. В финальном шоу они не просто дефилировали в красивых нарядах, а удивляли творческими номерами. Правда, сами мамы соперничества не чувствовали.

Оксана Минич, участница конкурса «Краса Беларуси – 2026»:
Нет никакой конкуренции. Женщины поддерживают всегда, что-то друг другу помогают. Если нужно, всегда кто-то рядом найдется. Поэтому прекрасно.

Финал конкурса «Краса Беларуси – 2026» среди многодетных мам прошел в Минске-8

Ольга Левкович, участница конкурса «Краса Беларуси – 2026»:
Наши семьи нам помогают, мне помогает муж, мне помогают свекры, мои родители. Они очень мной уже гордятся, как сказала моя дочь: мамочка, ну ты в любом случае самая-самая лучшая мамочка. Это такие слова, у меня мурашки от них побежали.

Этот проект Белорусского союза женщин собирает многодетных мам из всей страны уже в шестой раз. Главная задача конкурса – привлечь внимание к поддержке больших семей и в очередной раз подчеркнуть престиж материнства.

# Конкурс красоты # Женщины Беларуси

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