Финал конкурса «Краса Беларуси – 2026» среди многодетных мам прошел в Минске

Настоящий праздник грации, материнства и таланта. В Минске состоялся финал конкурса красоты среди многодетных женщин «Краса Беларуси – 2026». Уже известно имя победительницы, ею стала Анна Мацкевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчанка Анна Мацкевич – яркий пример того, что любящая мама успевает все. В ее плотном графике находится время и для воспитания троих детей, и для ответственной работы заместителем декана факультета гражданской авиации Белорусской государственной академии авиации. Ее пример доказывает: материнство и карьера не помеха женскому очарованию и блеску на сцене.

Анна Мацкевич, победительница конкурса «Краса Беларуси – 2026»:

Эмоции переполняют. Конечно же, в такой замечательный финальный выход хотелось подарить каждому корону. И очень большая честь получить такую корону. Значимость данного мероприятия, данного проекта для Беларуси, поддержанного государством, союзом женщин, говорит о том, что мы в правильном направлении, что мы поддерживаем матерей Беларуси, говорит о том, что нужно продолжать свой род и не бояться становиться мамой.

В этом году поступило почти 300 заявок. В финал пробились 23 участницы из всех уголков страны. На сцену вышли мамы-врачи, педагоги, сотрудники силовых ведомств и аграрии. В финальном шоу они не просто дефилировали в красивых нарядах, а удивляли творческими номерами. Правда, сами мамы соперничества не чувствовали. Оксана Минич, участница конкурса «Краса Беларуси – 2026»:

Нет никакой конкуренции. Женщины поддерживают всегда, что-то друг другу помогают. Если нужно, всегда кто-то рядом найдется. Поэтому прекрасно.