Количество проверок в Беларуси за пять лет снизилось почти в два раза – Герасимов
Количество проверок в Беларуси за пять лет снизилось почти в два раза. Об этом сегодня, 9 июня, во время совместного заседания палат белорусского парламента заявил председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бюджет, госимущество, потребительский и финансовый рынки – ключевые сферы, которые остаются под пристальным вниманием ведомства. Акцент смещен на профилактику нарушений и снижение нагрузки на бизнес. При этом КГК жестко контролирует выполнение поручений главы государства: здесь отмечается значительное повышение исполнительской дисциплины. На особом контроле – ситуация в торговле. За 2025 год проверено около 2 тысяч 800 объектов общепита и розничных сетей. Нарушения выявлены более чем в 70 % случаев. Среди других стратегических задач ведомства – пресечение необоснованного расходования бюджетных средств и экономия государственных ресурсов.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
К примеру, частник за 2,5 года оказал филиалам «Минскоблдорстроя» услуги по аренде самосвалов на сумму 6 миллионов рублей. За эти средства можно было приобрести более чем два десятка самосвалов. Аналогичная ситуация и с арендой работников. Так, Минский домостроительный комбинат заплатил частнику за специалистов по монтажу конструкций жилого дома по 165 рублей за человека в час. В то время, как их собственным рабочим та же работа стоила в 12 раз дешевле – 14 рублей.
Руководитель КГК также ответил на вопросы парламентариев. Отметим, подобные встречи в Овальном зале Дома правительства проходят на регулярной основе и являются важным инструментом парламентского контроля. Такой формат взаимодействия позволяет депутатам и сенаторам оперативно заслушивать отчеты правительства и руководителей ведомств, а также напрямую озвучивать обращения, поступающие от граждан.
Елена Пархимчик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В период до 31 декабря 2028 года в нашей стране должно быть построено не менее 73 молочно-товарных комплексов. И, естественно, для этих целей выделяются колоссальные бюджетные средства. 2025 год показал, что из-за недобросовестности подрядчиков большая сумма бюджетных средств не была освоена. Поэтому меня интересует, сколько таких объектов у нас в стране и каким образом Комитет государственного контроля будет принимать упреждающие меры в перспективе для того, чтобы не сорвать реализацию указа главы государства № 143.
В поле зрения Комитета госконтроля по-прежнему находятся вопросы АПК, в частности строительство, заполнение и эффективность молочно-товарных комплексов. Однако здесь все еще выявляют факты хищений. Пример тому – недавнее уголовное дело в Слуцком районе. Там подрядчик потратил на личные нужды 3 миллиона рублей, которые выделили на возведение ферм.
В прошлом году ведомство выявило около 160 коррупционных преступлений. Так, уголовные дела возбуждены против группы лиц, которые поставляли импортное оборудование и тест-системы на молокоперерабатывающие предприятия по искусственно завышенным ценам. Ущерб государству превысил 3,5 миллиона рублей.
Кроме того, финансовая милиция КГК вскрыла 195 преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. Масштабные нарушения зафиксированы и в сфере теневых доходов. Случаи выплаты заработной платы в конвертах коснулись более 11 тысяч работников коммерческих организаций.