Количество проверок в Беларуси за пять лет снизилось почти в два раза – Герасимов

Количество проверок в Беларуси за пять лет снизилось почти в два раза. Об этом сегодня, 9 июня, во время совместного заседания палат белорусского парламента заявил председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бюджет, госимущество, потребительский и финансовый рынки – ключевые сферы, которые остаются под пристальным вниманием ведомства. Акцент смещен на профилактику нарушений и снижение нагрузки на бизнес. При этом КГК жестко контролирует выполнение поручений главы государства: здесь отмечается значительное повышение исполнительской дисциплины. На особом контроле – ситуация в торговле. За 2025 год проверено около 2 тысяч 800 объектов общепита и розничных сетей. Нарушения выявлены более чем в 70 % случаев. Среди других стратегических задач ведомства – пресечение необоснованного расходования бюджетных средств и экономия государственных ресурсов.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

К примеру, частник за 2,5 года оказал филиалам «Минскоблдорстроя» услуги по аренде самосвалов на сумму 6 миллионов рублей. За эти средства можно было приобрести более чем два десятка самосвалов. Аналогичная ситуация и с арендой работников. Так, Минский домостроительный комбинат заплатил частнику за специалистов по монтажу конструкций жилого дома по 165 рублей за человека в час. В то время, как их собственным рабочим та же работа стоила в 12 раз дешевле – 14 рублей. Руководитель КГК также ответил на вопросы парламентариев. Отметим, подобные встречи в Овальном зале Дома правительства проходят на регулярной основе и являются важным инструментом парламентского контроля. Такой формат взаимодействия позволяет депутатам и сенаторам оперативно заслушивать отчеты правительства и руководителей ведомств, а также напрямую озвучивать обращения, поступающие от граждан.