Католики Беларуси отмечают Великую субботу

Нынешняя суббота наполнена особым смыслом для католических верующих. Последний день Пасхального триденствия – день тишины, в который молятся лишь в индивидуальном порядке перед часовней со Святыми Дарами, символизирующей Гроб Господень. Запрещено причастие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великую субботу совершается освящение пасхальной пищи. Во время литургии пасхальной ночи сохраняется древний христианский обычай проводить крещение взрослых. Для них это считается особенно почетным. Заканчивается служба торжественным провозглашением «Христос воскрес», на что прихожане отвечают «Воистину воскрес» и направляются крестным ходом вокруг храма. Сегодня, 4 апреля, верующие должны с трепетом относиться к последнему дню Великого поста, соблюдать все каноны в знак того, что Иисус Христос отдал свою жизнь, чтобы спасти человечество.