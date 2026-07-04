Место силы! Будславский фест объединил паломников со всех уголков Беларуси

Вера, которая объединяет сердца и стирает расстояния. Агрогородок Будслав принимает паломников со всех уголков Беларуси. Мядельский край традиционно превратился в центр масштабного католического торжества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будславская икона Божьей Матери – одна из самых почитаемых католических святынь в стране. Главная площадка феста – Будславский костел, который имеет статус историко-культурной ценности Беларуси. А обычай паломничества к иконе внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Я уже давно хожу в пилигримки. Первый раз пошла, когда младшему сыну было два года. Это наша духовная сила, это наше возрождение, это наше будущее.

Алексей Кушнаренко, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Костел Пресвятой Девы Марии – это такое уникальное место, и оно должно быть в маршрутах не только паломников, но и туристов. А для этого надо создавать соответствующие условия, что и делают местные органы власти, занимаясь благоустройством этого населенного пункта. Вот только в этом году мы обновили здесь въездную стелу, установили малые архитектурные формы, благоустроили тротуары, асфальтировали дороги, установили детскую игровую площадку, обустроили автостоянку.

Будславский фест в этом году приурочен к знаковой дате – 35-летию восстановления структур Католической церкви в нашей стране.