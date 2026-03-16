Лукашенко поздравил Токаева с успешным проведением общенационального референдума в Казахстане

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением общенационального референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск дорожит отношениями стратегического партнерства и союзничества с Астаной. Сотрудничество, которое основано на принципах дружбы, доверия и взаимной поддержки, будет и впредь динамично расширяться во благо двух братских народов.