Лукашенко поздравил Президента Казахстана с успешным проведением выборов в Курултай

С успешным проведением выборов в Курултай – орган законодательной власти в Казахстане – Президента этой страны поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Убедительная победа кандидатов партии «Адилет» и высокая активность граждан подтверждают народную поддержку реализуемого Вами курса на укрепление государственности, политических и социально-экономических преобразований, знаменуют начало очередного этапа в жизни Республики Казахстан», – отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также отметил высокий уровень доверия и взаимопонимания, а также выразил уверенность в том, что стратегическое партнерство Минска и Астаны будет и впредь углубляться на благо братских стран. Президент Беларуси пожелал лидеру Казахстана здоровья и новых свершений, а жителям страны – мира, согласия и процветания.