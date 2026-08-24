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Лукашенко поздравил Президента Казахстана с успешным проведением выборов в Курултай

24 августа 2026 17:00
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С успешным проведением выборов в Курултай – орган законодательной власти в Казахстане – Президента этой страны поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Президента Казахстана с успешным проведением выборов в Курултай-2

«Убедительная победа кандидатов партии «Адилет» и высокая активность граждан подтверждают народную поддержку реализуемого Вами курса на укрепление государственности, политических и социально-экономических преобразований, знаменуют начало очередного этапа в жизни Республики Казахстан», – отметил белорусский лидер.

Лукашенко поздравил Президента Казахстана с успешным проведением выборов в Курултай-4

Александр Лукашенко также отметил высокий уровень доверия и взаимопонимания, а также выразил уверенность в том, что стратегическое партнерство Минска и Астаны будет и впредь углубляться на благо братских стран. Президент Беларуси пожелал лидеру Казахстана здоровья и новых свершений, а жителям страны – мира, согласия и процветания. 

# Александр Лукашенко # Касым-Жомарт Токаев # Беларусь-Казахстан

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