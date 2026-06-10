Канада планирует запретить детям до 16 лет регистрироваться в соцсетях

Канада готовится запретить регистрацию в социальных сетях детям младше 16 лет – соответствующий документ внесут в парламент в ближайшие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Канада готовится запретить регистрацию в социальных сетях детям младше 16 лет – соответствующий документ внесут в парламент в ближайшие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инициативу поддерживают родители, уставшие бороться с зависимостью детей от гаджетов, и психологи: они отмечают, что соцсети негативно влияют на самооценку подростков, провоцируют травлю и формируют зависимость. Тренд может получить глобальное распространение: к аналогичной мере присматриваются многие страны.