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Канада планирует запретить детям до 16 лет регистрироваться в соцсетях

10 июня 2026 06:58
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Канада готовится запретить регистрацию в социальных сетях детям младше 16 лет – соответствующий документ внесут в парламент в ближайшие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Канада планирует запретить детям до 16 лет регистрироваться в соцсетях-2

Инициативу поддерживают родители, уставшие бороться с зависимостью детей от гаджетов, и психологи: они отмечают, что соцсети негативно влияют на самооценку подростков, провоцируют травлю и формируют зависимость. Тренд может получить глобальное распространение: к аналогичной мере присматриваются многие страны.

# Канада # Новости Канады

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