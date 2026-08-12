В канадской провинции Британская Колумбия ввели чрезвычайное положение из-за лесных пожаров

В канадской провинции Британская Колумбия объявлено чрезвычайное положение: стремительно распространяющиеся лесные пожары вынудили более 20 тысяч человек срочно покинуть свои дома. Ночные эвакуации проходили в условиях сильного ветра и плотного дыма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особую опасность представляют огненные штормы – облака, которые формируются над очагами и генерируют молнии без дождя. Они вызывают новые возгорания и делают траекторию распространения огня непредсказуемой. Пожары остаются неконтролируемыми: задействованы тысячи специалистов, тяжелая техника и авиация, но густой дым осложняет работу вертолетов. В районе Саммерленда площадь пожара достигла 156 квадратных километров, эвакуированы около 12 тысяч человек, еще 8 тысяч покинули Пичленд и близлежащие районы.

Быстро растет и другой крупный пожар – его площадь превысила 13,5 тысячи гектаров, став крупнейшей эвакуационной операцией этого лета. В провинции за сезон уже сгорело более 4 миллионов гектаров леса. Власти предупреждают: жара, молнии и ветер могут вызвать новые очаги, а масштабы разрушений станут известны только после стабилизации обстановки.