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В Беларуси школьников с коронавирусной инфекцией освободят от выпускных экзаменов

29 мая 2020 17:17
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Новости Беларуси. Школьников с COVID-19 освободят от экзаменов. Соответствующее постановление Минздрава вступило в силу 29 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси школьников с коронавирусной инфекцией освободят от выпускных экзаменов-1

Выпускников с подтвержденной коронавирусной инфекцией освободят от сдачи выпускных экзаменов до выздоровления и окончания срока самоизоляции. Изменения коснулись и других заболеваний. Учеников с бронхиальной астмой и атопическим дерматитом допустят к испытаниям только после окончания обострения.

Ранее Министерство образования постановило освободить от экзаменов также самоизолированных школьников. В аттестаты им будут выставлены годовые отметки. Упростилось для выпускников и получение медицинских справок для поступления.

В Беларуси школьников с коронавирусной инфекцией освободят от выпускных экзаменов-4

Ирина Киреева, начальник управления медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Беларуси:
С сегодняшнего дня предусмотрена возможность выдачи медицинской справки о состоянии здоровья без осмотра пациента в этот день, а по результатам данных диспансерного наблюдения, осмотра всех врачей-специалистов за последние 12 месяцев. Безусловно, при достаточности сведений в медицинских документах для принятия решения.

Это коснется таких видов справок, как медицинская справка о состоянии здоровья абитуриента при поступлении.

Это сейчас очень актуально, потому что начинается вступительная кампания. Это разгрузит и медицинских работников, наши медицинские учреждения. Кроме того, это будет очень удобно для граждан и повысит доступность для граждан получения медицинских документов, которые нужны для реализации их прав.

В Беларуси школьников с коронавирусной инфекцией освободят от выпускных экзаменов-7

Также упрощение коснется профессионального медосмотра и получения медицинских справок для детей на оздоровление, приема в детские сады, школы, спортивные секции, для усыновления и приема в интернат.

# Коронавирус # общество # Ирина Киреева # Фотофакт

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