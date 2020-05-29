В Беларуси школьников с коронавирусной инфекцией освободят от выпускных экзаменов

Новости Беларуси. Школьников с COVID-19 освободят от экзаменов. Соответствующее постановление Минздрава вступило в силу 29 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выпускников с подтвержденной коронавирусной инфекцией освободят от сдачи выпускных экзаменов до выздоровления и окончания срока самоизоляции. Изменения коснулись и других заболеваний. Учеников с бронхиальной астмой и атопическим дерматитом допустят к испытаниям только после окончания обострения. Ранее Министерство образования постановило освободить от экзаменов также самоизолированных школьников. В аттестаты им будут выставлены годовые отметки. Упростилось для выпускников и получение медицинских справок для поступления.

Ирина Киреева, начальник управления медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Беларуси:

С сегодняшнего дня предусмотрена возможность выдачи медицинской справки о состоянии здоровья без осмотра пациента в этот день, а по результатам данных диспансерного наблюдения, осмотра всех врачей-специалистов за последние 12 месяцев. Безусловно, при достаточности сведений в медицинских документах для принятия решения. Это коснется таких видов справок, как медицинская справка о состоянии здоровья абитуриента при поступлении. Это сейчас очень актуально, потому что начинается вступительная кампания. Это разгрузит и медицинских работников, наши медицинские учреждения. Кроме того, это будет очень удобно для граждан и повысит доступность для граждан получения медицинских документов, которые нужны для реализации их прав.