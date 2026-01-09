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Егор Шарангович провёл свой 400-й матч в НХЛ

09 января 2026 12:14
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Ночью с 8 на 9 января состоялись очередные матчи регулярного сезона НХЛ с участием белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

«Колорадо» у себя дома разгромило «Оттаву» со счетом 8:2. Голевым пасом на последнюю шайбу отметился наш спортсмен Илья Соловьев. Его сокоманднику Броку Нельсону оставалось в одно касание переправить снаряд в ворота. Стоит отметить, что это лучший матч для белорусского защитника. На его счету более 17 минут игрового времени, результативное действие и показатель полезности «+2».

Чуть ранее за «Калгари» выступил Егор Шарангович, проведший свой 400-й матч в НХЛ. Белорус пробыл на льду более 16 минут, нанес три броска, совершил блокшот и завершил поединок с коэффициентом полезности «+1». Но «огоньки» уступили «Бостону» 1:4.

# Хоккей # Егор Шарангович # Илья Соловьев

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