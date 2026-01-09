Егор Шарангович провёл свой 400-й матч в НХЛ

Ночью с 8 на 9 января состоялись очередные матчи регулярного сезона НХЛ с участием белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Колорадо» у себя дома разгромило «Оттаву» со счетом 8:2. Голевым пасом на последнюю шайбу отметился наш спортсмен Илья Соловьев. Его сокоманднику Броку Нельсону оставалось в одно касание переправить снаряд в ворота. Стоит отметить, что это лучший матч для белорусского защитника. На его счету более 17 минут игрового времени, результативное действие и показатель полезности «+2».

Чуть ранее за «Калгари» выступил Егор Шарангович, проведший свой 400-й матч в НХЛ. Белорус пробыл на льду более 16 минут, нанес три броска, совершил блокшот и завершил поединок с коэффициентом полезности «+1». Но «огоньки» уступили «Бостону» 1:4.