Моделинг, спорт и творчество – рассказываем истории белорусок 60+, которые на пенсии изменили свою жизнь

Однажды ей поставили онкологический диагноз. Казалось, жизнь закончилась, но это стало отправной точкой. Узнав, что диагноз был ошибкой, она решила перевернуть свою жизнь с ног на голову.

Часто можно услышать: пенсия – время отдыха. Но героини сегодняшнего сюжета перевернули это представление. Знакомьтесь, Ирина Маньковская. Ей уже за 60, но ее трудно назвать бабушкой. Она словно в самом рассвете сил.

Ирина Маньковская, актриса, фотомодель:

Семья, это очень хорошо. А где я? Для всех хороша, но для себя надо находить время для себя. Я не имею права отказаться ни от болталок женских, ни от одежды красивой. Надо любить жизнь, и надо в этой жизни любить себя.

Ирина начала листать соцсети и наткнулась на мастера по лифтинг-макияжу. Незадолго до визита к ней она купила новое платье. А когда пришла на макияж, ей устроили фотосессию. Эмоции зашкаливали.

Ирина Маньковская:

Пять часов съемки. Мы выставляем рилс. Я не умела вообще ничего, я боялась страшно. И рилс залетел за ночь, потом мне начали писать модельные школы. Я ее закончила. Мы выступали. Параллельно я понимаю, что я хочу чего-то большего.

Затем была школа актерского мастерства. Ирина сделала выбор в пользу кино.

Ирина Маньковская:

Бабушка, это понятно, это косыночка, палочка, это лавочка. Старость только тогда, когда ты себя сам старым чувствуешь. Оно должно быть внутри, должно быть желание жить. Я пошла в возрастное агентство первое. И вот в это первое агентство приходили женщины возрастные. Я видела, как они менялись. Приходили обычные бабушки. Выходили – звезды.

В Минске все больше женщин элегантного возраста, которые отказываются от стереотипа тихой старости. Ирина выходит на подиум, участвует в фотосессиях и считает, что возрастная внешность – это не повод прятаться, а возможность заявить о себе и вдохновить других.