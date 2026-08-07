Лукашенко: работа маркетплейсов законодательно не урегулирована. Чего ждем?

«Стереть различия между городом и деревней, но так, чтобы не стереть саму деревню». Эта простая формула стала главным лейтмотивом рабочей поездки Президента в Вилейский район. Александр Лукашенко устроил серьезный экзамен как местной вертикали власти, так и руководителям крупных ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Про торговлю говорят многое и часто. Готовят указы и исполняют поручения. Проблемных моментов несколько. Обеспеченность торговыми объектами сельской местности. Число магазинов за прошлый год сократилось на 314 объектов, и 13 автолавок. Упала выручка потребкооперации и объемы собственной продукции. Читайте здесь. Но критиковать лишь потребкооперацию несправедливо. Рост зробленнага у Беларуси за первое полугодие на одну десятую процента – это арифметическая погрешность. И такой взлет потребительского патриотизма связан с продажами наших «БЕЛДЖИ». Это заслуга ни торговли и даже ни производителей, банки постарались. Финансово-экономические показатели позволяют давать приемлемые кредитные ресурсы потребителям. Но не идеальные 4%, ни пиар МАРТа «Пятніца – гэта сваё» ожидаемой результативности пока не принесли. Подробности В стране разветвленная система торговли. Белкоопсоюз, ГУМы и ЦУМы, торговые сети, интернет-магазины – между ними внутренняя конкуренция. Но больше всего на импортный вал влияют заграничные глобальные маркетплейсы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На законодательном уровне работа маркетплейсов до настоящего времени не урегулирована. Чего ждем, Юрий Витольдович? Указаний Президента? Не исполняется, значит, напиши мне, кто не исполняет. Пусть идут в колхозы работать. Деньги, которые могли бы остаться в Беларуси, у отечественного производителя, утекают из нашей экономики за границу. Внимание правительства, облисполкомов, производителей, руководителей торговых предприятий должно быть обращено к белорусским товарам. А в регулировании цен доходит до смешного. Мы можем вырастить то, что завозим. Читайте здесь. Регулятор занял жесткую позицию, но не всегда есть понимание в других институтах власти. К своему надо повернуться и ментально, и без разночтений на законодательном уровне. Правительством внесен проект указа – в нем свод обязательств крупных торговых сетей по обслуживанию сельского населения, список преференций для субъектов хозяйствования, работающий в селе. Но вопросы еще остались.

Александр Лукашенко:

Везде представлены и есть из чего выбрать? Или только на выставке, что вы мне показали? Артур Карпович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Александр Григорьевич, ну, в зависимости, конечно, от торгового объекта, от автомагазина. Понятно, что есть недостатки, нельзя сказать, что везде идеально. – В основном это недостатки, но кое-где белые пятна, светлые есть, как мы сегодня видели.

– Ну, нет, Александр Григорьевич. Не так. В основном везде хорошо, но есть и недостатки, на которые мы обращаем свое первостепенное внимание.

– А почему Герасимов смеется?

– Не знаю.

– Они заключили соглашение по продвижению белорусской продукции. Ну, как Артур сказал, на 1%, упаси Господь, за полтора года – что это за продвижение. Вот это управляемость сетями. Заключили соглашение, оно не выполняется, более того, там не прописана ответственность.