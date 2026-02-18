Гуськова не смогла пройти в суперфинал по фристайлу Олимпийских игр в Италии

Анна Гуськова, белорусская фристайлистка:

Честно, я сделала все на 100 %, все сами видели, я сделала чисто, хорошо, а дальше уже дело за судьями. За такой короткий срок мы сумели с девочками отобраться на Олимпиаду и показать все, на что мы способны. Как вы видели, мы хорошо отпрыгали. Но я рада, что я выполнила свою программу и некоторые из них, прыжки, пришлось делать сразу. Что не сделаешь ради медали, но, к сожалению, вы все сами видели, я не могу это комментировать.

Остальные белоруски были не столько успешны. Фристайлистки Анастасия Андриянова показала 16-й результат, Анна Деруго – 17-й. В горных лыжах Мария Шканова сумела добраться до финиша, в отличие от 30 конкуренток, но оказалась вдали от заветной 30-ки. В итоговом протоколе спортсменка расположилась на 43-й позиции. Накануне из борьбы выбыла фигуристка Виктория Сафонова. За короткую программу она получила 54,57 балла. Это скромное 26-е место. Дальше квалифицировались 24 девушки. Таким образом, в Италии осталось выступить лишь Марине Зуевой. Наша конькобежка примет участие в масс-старте. Он запланирован на субботу, 21 февраля.