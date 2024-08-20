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Справка действует на протяжении года – когда пройти диспансеризацию перед школой?

20 августа 2024 16:59
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Справка в школу. Как пройти врачей максимально быстро и эффективно, в какое время лучше обращаться, как выстроить логистику и алгоритм? О том, что такое диспансеризация, и как изменился календарь прививок, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
В какое время официально можно получить, оформить справку в детский сад, школу, другое учебное заведение? Может быть не все родители знают о том, что на это отводится не только август?

Справка действует на протяжении года – когда пройти диспансеризацию перед школой?-2

Екатерина Ярмак, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Мингорисполкома:
Август – это, как правило, такой критический месяц, который предполагает большое скопление народа в детских поликлиниках, потому как мамы, родители норовят получить справку необходимую для приема в школу и детские сады. Вместе с тем действующие нормативные документы предполагают возможность прохождения диспансеризации преимущественно в месяц рождения. Это означает, что ребенка можно привести как в месяц непосредственного рождения, так и все последующие месяцы после этого. Справка действует на протяжении года, ее не нужно дублировать при оформлении в детские учреждения.

На помощь бросают все силы – как медики справляются с повышенной нагрузкой перед началом учебного года – подробнее здесь.

# Дети # Екатерина Забенько # Екатерина Ярмак

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