Справка действует на протяжении года – когда пройти диспансеризацию перед школой?

Справка в школу. Как пройти врачей максимально быстро и эффективно, в какое время лучше обращаться, как выстроить логистику и алгоритм? О том, что такое диспансеризация, и как изменился календарь прививок, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

В какое время официально можно получить, оформить справку в детский сад, школу, другое учебное заведение? Может быть не все родители знают о том, что на это отводится не только август?