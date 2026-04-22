Лукашенко ориентирует на сохранение и развитие ДОСААФ

Минский аэроклуб имени дважды Героя Советского Союза Грицевца ДОСААФ. С его деятельностью сегодня, 22 апреля, знакомится Александр Лукашенко. Уже по прибытии Президент подчеркнул необходимость сохранения и развития республиканского государственно-общественного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер в первую очередь уточнил актуальную структуру ДОСААФ и ход выполнения задач, которые ставятся перед обществом, а также поручил ужесточить подготовку водителей в автошколах.

Что касается Минского аэроклуба, он основан в 1934 году и сейчас базируется на аэродроме Липки, выполняет задачи по летной подготовке курсантов Военной академии и Академии авиации, обеспечении десантирования военнослужащих сил специальных операций Вооруженных Сил. К слову, Беларусь – единственная страна на постсоветском пространстве, которая сохранила аэроклубы ДОСААФ для подготовки летчиков.