Кадры, подготовка водителей и дрон-рейсинг! Главное из визита Лукашенко в Минский аэроклуб ДОСААФ

На земле, на воде и в воздухе – едва ли найдется другая организация, интересы которой столь широки. А если все это помножить на многолетние традиции и колоссальный опыт?! Речь о легендарной ДОССАФ, с современной деятельностью которого и планами на будущее в Минском аэроклубе ознакомился Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минский аэроклуб ДОСААФ базируется в Липках с 2017 года. Сейчас здесь готовят военных летчиков и профессиональных пилотов гражданской авиации. В 2025 году состоялся первый выпуск специалистов, подготовленных, по поручению Президента в Академии авиации. Поэтому качество кадров – важнейшая тема сегодня.

Еще одна важная тема, которая прозвучала в Липках – качество подготовки водителей, а это одно из направлений деятельности ДОСААФ. Александр Лукашенко заявил о необходимости ужесточить подходы к обучению в автошколах. И аргумент здесь железный – это ведь история про безопасность на дорогах, а некоторых случаях, и вовсе вопрос жизни и смерти. А еще ДОСААФ развивается в духе времени и сегодня делает ставку на новое направление – дрон-рейсинг. Преодоление полосы препятствий с ювелирной точностью на скорости 200 километров в час – Президенту продемонстрировали, на что способны операторы современные дронов.

Территория Минского аэроклуба ДОСААФ еще с тех времен, когда он вместе с музеем авиации базировался в Боровой, был известен и любим. Еще более любим и известен он стал с переездом в Липки. Огромная зеленая территория, музей под открытым небом, среди экспонатов которого даже первый Президентский борт №1, павильон «Космос» и конечно самолеты, парашюты и те, кто может научить. С государственной точки зрения Минский аэроклуб ДОСААФ ценнее стал, когда здесь стали готовить профессиональных пилотов и военных летчиков. Компетенции и опыт, достойные внимания от первого лица.



Глава государства так прямо и спросил: зачем приглашали? Возможно попросить денег? Нет. Работают с плюсом, обучение кадров и тот же музей приносят не маленькую прибыль – в 2025 году 1 миллион 120 тысяч. Тогда возможно есть проблемы? Тоже вроде нет, но Президент скрупулезно уточняет детали. Лукашенко на аэродроме Липки ознакомился с процессом подготовки кадров в ДОСААФ

Готовят летчиков здесь как на уже видавших виды Як-52 так и на новых Viper. Так что с материальным обеспечением в Минском аэроклубе вопросов нет. А что по всей стране? Лукашенко подробно расспрашивал председателя ДОСААФ о нюансах и вышли на один весьма чувствительный. Если еще с советских времен Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту занималось подготовкой водителей и сегодня считает это направление одним из самых прибыльных и перспективным, то возможно им под силу скорректировать подготовку тех, с кем ездим по одним дорогам?! Лукашенко поручил ужесточить подготовку водителей в автошколах Но это вопрос перспективы. Что же имеем на сегодня? За 2025 год в структурах ДОСААФ подготовили 45 тысяч водителей, 10 пилотов гражданской авиации, а еще целую плеяду чемпионов в не самых очевидных видах спорта.

– 19 видов спорта, 7 национальных команд. Не могу не похвастаться, наша команда по скоростной радиотелеграфии 18 лет подряд чемпионы мира, 11 мировых рекордов. Не буду говорить про другие виды соревнований, но здесь все слышат наш гимн и смотрят на наш флаг.

Кубок мира по судомодельному спорту. Впервые в истории прошел в прошлом году в Минске. Настолько успешно, что Федерация международного судомодельного спорта в этом году убедительно уговорила провести соревнования у нас. Завтра открытие у нас этих соревнований.

Уже в этом году на чемпионате Европы по пулевой стрельбе из пистолета наш воспитанник ДЮСШ Коля Чернуха стал двукратным чемпионом Европы. – Только из пистолета стреляете? – И из винтовки, и из пистолета.

Виды спорта пусть и не очевидные, но очевидно полезные особенно в периоды, когда нужно быть на страже сохранности мира. Лукашенко провели экскурсию по космическому павильону авиационного музея Среди всех экспонатов своим масштабом — во всех смыслах, выделяется Президентский Ту. На борту №1 в Беларуси может побывать каждый желающий – секретов там никаких нет.

– Очень востребованный самолет. Но когда мы перевезли и собрали, мы в периоде сборки, БНФовцы все хотели побыть в кабине. «Я вот собираю, все, я вас с удовольствием приглашу». Они пришли. Полтора часа, Александр Григорьевич, 11 человек с телефонами, все искали, где что-то найти такое с алмазами. Ни одну фотографию не сделали. Я их закрыл в самолете, не выпускал. Обещаете напечатать? Обещаем. Вот так именно напечатали. – Слушайте, у меня там алмазов не было и сейчас никаких алмазов. – А для простых людей, для гостей, 85 тысяч за год посетили, самолет очень привлекательный. Тем более, что самые сложные годы жизни подъема Беларуси вы на нем делали.

От истории и экспонатов – к действующему. Те самые самолеты, на которых сегодня учат летать, учатся и летают те, кто вполне вероятно не завтра, но не исключено, что окажется за штурвалом и действующего борта №1 – так думает шеф-пилот. А пока прошлогодние выпускники, первые в истории Беларуси, подготовленные у нас от и до, осваиваются в летном отряде Нацавиаперевозчика.

– Они у тебя будут летать вторыми, третьими? – Вторыми пилотами, 3000 часов. Кто хорошо справится, кандидаты на устрой в командиры, 5-6 лет рядовым командиром, 5-6 лет рядовым инструктором, Потом руководители, ну и так до шеф-пилота. – Ну там от тебя зависит многое. Совсем рядом летчики – вертолетчики-военные. Нынешний начальник авиации сам проходил структуру ДОСААФ, так что опыт не новый и не забытый. Очень полезный.

– Это курсанты третьего курса авиационного факультета Военной академии. В данный момент проходят практику в Минском аэроклубе на вертолете «Ми-2». – То есть они у тебя вторыми пилотами будут? – Начнут со вторых пилотов, потом, разумеется, в перспективе на командиров воздушных судов.

Но не воздухом единым, хотя те, кто нашел себя в автомотоспорте по ощущениям в моменте взлетают, молниеносно реагируя и управляя своим транспортным средством. Сегодня Президента встречали те, кто в своем деле преуспел раньше других.