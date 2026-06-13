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У сборной Англии украли тренировочное оборудование перед игрой на ЧМ

13 июня 2026 13:49
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У сборной Англии украли тренировочное оборудование перед игрой на чемпионате мира. Футболисты остались без мячей и бутсов, а тренер не смог найти тактические доски. Также среди украденного – массажные столы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

У сборной Англии украли тренировочное оборудование перед игрой на ЧМ-2

Инцидент произошел за несколько дней до первого матча англичан. Вещи пропали во время перевозки снаряжения на базу сборной в Канзас-Сити. Уже задержано двое подозреваемых. К краже могут быть причастны водители, которым доверили доставку. По данным СМИ, Футбольная ассоциация Англии сотрудничает с местной полицией для возврата имущества и срочно ищет замену похищенному. Профессиональные спортсмены очень чувствительны к обуви. Их бутсы изготавливаются по индивидуальным меркам под особенности походки. Быстро подобрать замену практически невозможно. 17 июня сборная должна провести матч против хорватской команды. 

Открытие чемпионата мира по футболу в Мехико прошло на фоне массовых акций протеста.

# Чемпионат мира по футболу

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