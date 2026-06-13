У сборной Англии украли тренировочное оборудование перед игрой на ЧМ

У сборной Англии украли тренировочное оборудование перед игрой на чемпионате мира. Футболисты остались без мячей и бутсов, а тренер не смог найти тактические доски. Также среди украденного – массажные столы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел за несколько дней до первого матча англичан. Вещи пропали во время перевозки снаряжения на базу сборной в Канзас-Сити. Уже задержано двое подозреваемых. К краже могут быть причастны водители, которым доверили доставку. По данным СМИ, Футбольная ассоциация Англии сотрудничает с местной полицией для возврата имущества и срочно ищет замену похищенному. Профессиональные спортсмены очень чувствительны к обуви. Их бутсы изготавливаются по индивидуальным меркам под особенности походки. Быстро подобрать замену практически невозможно. 17 июня сборная должна провести матч против хорватской команды.