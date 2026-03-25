Польшу и Прибалтику «накрыла» волна роста цен на топливо

Пока весь мир следит за событиями на Ближнем Востоке, которые запустили длинную цепочку труднопрогнозируемых и порой неуправляемых процессов, наши ближайшие соседи в шоке от цен на заправках. Полякам и прибалтам «прилетело» оттуда, откуда они совсем не ждали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И в этом смысле Польша, страны Балтии, а вместе с ними и Финляндия, «взявшись за руки», всего за пару недель ближневосточного конфликта поднялись на европейский «пьедестал» рекордсменов по росту цен на топливо.

Так, в Литве всего за неделю бензин подскочил в цене более чем на 7 %, дизель – почти на 16 %, газ стал дороже на 13 с лишним процентов. Сегодня каждый литр бензина обойдется литовцам в 1,6 евро. Цена дизеля уже преодолела психологический рубеж в 2 евро за литр.

Таким образом, с начала конфликта на Ближнем Востоке первая ценовая позиция у наших соседей подросла на 11 %, вторая – подскочила более чем на четверть. Но едва ли самые обычные литовцы, которые приезжают заправлять свои авто, такую арифметику увязывают с ситуацией в Персидском заливе. И вот в этом смысле «галоп цен» на заправках Литвы – серьезный тест для власти в Вильнюсе. А что же она?

А она, когда откровенно запахло жареным, предложила три варианта: снизить акцизы, ввести потолок цен на горючее и распечатать топливные резервы. Последний вариант, мягко говоря, так себе. Ведь если НЗ бензина и дизеля в стране есть, это примерно 650 тысяч тонн на более чем полтора миллиона автомобилей, то единственное газохранилище заполнено всего на 20 %.

Вариант с потолком цен тоже не вариант. О нем еще накануне хором говорили Президент с премьер-министром, правда, госпожа Ругинене все же усомнилась, выдержит ли эту нагрузку экономика. По факту сегодня принято решение о снижении акцизов. Правда, такая полумера «откусит» не более 6 евроцентов с каждого литра бензина. А это на фоне мартовской тенденции скорее что слону дробина.

В Латвии, где цены на топливо выписывают похожие кульбиты, фирмы-перевозчики грозят остановкой работы. А цифра 77 % – а именно столько жителей страны ощутили рост цен на топливо, согласно соцопросу – серьезный звоночек для власти.

Ценник на топливо на заправках в Польше чуть пониже, но и он заметно возрос и больно бьет по карману рядовых граждан. Особенно на фоне того, что заправиться подешевле в соседней Словакии для них уже не вариант. Страна на месяц ввела специальные меры для борьбы с «топливным туризмом».