Жители Евросоюза едут в Беларусь за дешевым топливом

Топливный бум на белорусских АЗС. На западных рубежах страны заправки фиксируют рост продаж – сюда все чаще приезжают автомобилисты из соседних стран Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – разница в цене. В Европе топливо остается значительно дороже, и даже с учетом дороги заправка в Беларуси не бьет по кошельку. Экономия может достигать десятков центов на каждом литре. Особенно заметен контраст в приграничных регионах.

Галина Буро, корреспондент:

Эта автозаправочная станция – ближайшая к пункту пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе. Отсюда до погранкоридора примерно 500 метров. И если раньше на заправку чаще всего заезжали водители-международники и путешественники, то теперь стало все больше появляться так называемых топливных туристов.

К их числу себя относит житель Литвы Йонас Белёкас. Не скрывает, приехал в Беларусь за дизельным топливом. Заправляет полный бак и еще канистру. Поскольку в нашей стране цена за литр ниже в три раза. Для простых литовцев заправка в Евросоюзе теперь сильно бьет по карману.

Йонас Белёкас, житель Литвы:

Подорожало, а что делать, никто не знает. На сегодняшний день, наверное, 2,25 евро. С 1,45 или 50 почти на евро. Возвращаться домой Йонас Белёкас решил через белорусско-польскую границу. Да, до литовского Вевиса в разы дальше, но через польскую таможню можно ввести белорусские продукты. На литовской же на них действует запрет. Получается, даже с учетом дороги ему выгодно закупаться в нашей стране.

– Сахар, мука, соль, кукуруза, квас. 10 килограммов.

– 10 евро экономия, и это только на сахаре.

Не только литовцы, но и жители польского приграничья наладили «дорогу жизни» в Беларусь. В соцсетях соседней страны даже вирусятся эмоциональные видео, где поляки радуются цене на белорусское топливо.

Денис Родобольский, мастер АЗС:

На АЗС приезжают европейские машины. В основном Литва, Польша. Заправляют они очень часто до полного бака, также происходит заправка в специальные канистры. Любят наш товар сопутствующий.