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Новости по тегу #Босния и Герцеговина

В Боснии и Герцеговине стартовали всеобщие выборы
04 октября 2026 13:51

В Боснии и Герцеговине стартовали всеобщие выборы

Пожар вспыхнул в доме престарелых в боснийском городе Тузла – есть погибшие
05 ноября 2025 11:16

Пожар вспыхнул в доме престарелых в боснийском городе Тузла – есть погибшие

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины поздравила Александра Лукашенко с победой на выборах
28 января 2025 17:08

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины поздравила Александра Лукашенко с победой на выборах

Босния и Герцеговина. Страна безработных, или Куда приводит евроинтеграция
22 марта 2014 18:48

Босния и Герцеговина. Страна безработных, или Куда приводит евроинтеграция