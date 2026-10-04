Новости по тегу #Босния и Герцеговина

В голосовании участвуют 75 партий, но почти все они строят свою агитацию исключительно на этнических барьерах.
По меньшей мере 10 человек погибли.
Также Желька Цвиянович выразила уверенность, что на основе взаимного уважения и дружбы страны и дальше будут вместе работать над укреплением двусторонних отношений и улучшением сотрудничества в различных областях на благо народов обеих стран.
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