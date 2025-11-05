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Пожар вспыхнул в доме престарелых в боснийском городе Тузла – есть погибшие

05 ноября 2025 11:16
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По меньшей мере 10 человек погибли в результате пожара в доме престарелых в боснийском городе Тузла, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 человек госпитализированы, остальные жильцы временно размещаются в других местах. Возгорание произошло на верхних этажах здания. В его локализации участвовали шесть пожарных машин и волонтеры. 

Пожар вспыхнул в доме престарелых в боснийском городе Тузла – есть погибшие-2

Жасмин Хабул, заместитель командира пожарной станции Тузлы (Босния и Герцеговина):
Спасательные работы были осложнены тем, что в здании находились пожилые и малоподвижные жильцы. Это требовало одновременной эвакуации и тушения. В результате пять пожарных были госпитализированы. 

Полиция Тузлы заявила, что расследование причин пожара будет начато, как только позволят условия.

# Пожар # Босния и Герцеговина

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