Пожар вспыхнул в доме престарелых в боснийском городе Тузла – есть погибшие

По меньшей мере 10 человек погибли в результате пожара в доме престарелых в боснийском городе Тузла, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 человек госпитализированы, остальные жильцы временно размещаются в других местах. Возгорание произошло на верхних этажах здания. В его локализации участвовали шесть пожарных машин и волонтеры.

Жасмин Хабул, заместитель командира пожарной станции Тузлы (Босния и Герцеговина):

Спасательные работы были осложнены тем, что в здании находились пожилые и малоподвижные жильцы. Это требовало одновременной эвакуации и тушения. В результате пять пожарных были госпитализированы.

Полиция Тузлы заявила, что расследование причин пожара будет начато, как только позволят условия.