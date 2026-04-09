Глава Нацбанка Беларуси встретился с представителем Оманского инвестагентства

О совместной стратегии Минска и Маската и взаимовыгодном партнерстве двух государств шла речь 9 апреля на встрече руководителя Нацбанка Романа Головченко с главным инвестиционным директором Оманского инвестагентства Ибрагимом Аль-Эйсри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны отметили высокий темп развития двусторонних отношений и охват практически всех сфер – от политической координации до конкретных торгово-экономических проектов. Роман Головченко отметил ощутимый прогресс по ряду крупных инициатив, реализуемых при участии оманского капитала.

Детали проектов пока не раскрываются. Белорусская сторона выразила уверенность в дальнейшем развитии диалога и готовность к углублению сотрудничества, подчеркнув, что в двусторонней повестке Минска и Маската нет нерешаемых проблем.