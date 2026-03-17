Белорусы смогут посещать Оман без виз

Республика Беларусь и Султанат Оман ввели безвизовый режим, сообщает Министерство иностранных дел Беларуси.

Соглашение между правительствами двух стран вступило в силу 17 марта 2026 года. С этого дня взаимная отмена виз действует для владельцев обычных паспортов.

Такой шаг стал следствием договоренностей, которые достигли лидеры государств. Решение направлено на рост туристических, образовательных, бизнес-потоков между Беларусью и Оманом.

Въезд, следование транзитом и пребывание без виз для граждан Беларуси на территории Омана будет действителен в течение до 30 дней и суммарно не более 90 дней в календарном году.

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