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Белорусско-оманский бизнес-форум объединил более 200 компаний

03 апреля 2026 11:06
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Белорусско-оманский бизнес-форум объединил более 200 компаний, представляющих банковскую, продовольственную, промышленную, инвестиционную, фармацевтическую, IT сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусско-оманский бизнес-форум объединил более 200 компаний-2

Помимо презентации белорусского экспортного потенциала, состоялись прямые контакты представителей бизнеса в формате В2В, а также отдельные полноформатные встречи деловых кругов. Бизнес-форум состоялся под патронажем Министра иностранных дел Беларуси и главы Оманского инвестиционного агентства. Наряду с организацией прямой торговли товарами, оманская сторона проявила заинтересованность в создании совместных промышленных предприятий на территории двух стран. Зарубежные партнеры также получили приглашение на выставку «БелАгро», запланированную на июнь.

# Беларусь-Оман

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