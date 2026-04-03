Белорусско-оманский бизнес-форум объединил более 200 компаний

Помимо презентации белорусского экспортного потенциала, состоялись прямые контакты представителей бизнеса в формате В2В, а также отдельные полноформатные встречи деловых кругов. Бизнес-форум состоялся под патронажем Министра иностранных дел Беларуси и главы Оманского инвестиционного агентства. Наряду с организацией прямой торговли товарами, оманская сторона проявила заинтересованность в создании совместных промышленных предприятий на территории двух стран. Зарубежные партнеры также получили приглашение на выставку «БелАгро», запланированную на июнь.