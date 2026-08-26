Латвия ввела запрет на импорт ряда товаров из Беларуси

Латвия сделала очередной недружественный шаг по отношению к нашей стране. Кабинет министров утвердил постановление, которое предусматривает запрет на ввоз с 1 сентября ряда промышленных товаров из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под ограничения попали книги, газеты и другая печатная продукция, одежда, текстильные изделия, обувь и даже головные уборы. В списке также игрушки, игры и спортивное оборудование. По мнению властей, эти товары представляют угрозу национальной безопасности Латвии и запрет призван защитить ее.

Ограничения распространяются и на импорт белорусских товаров из третьих стран. Ранее сейм принял решение закрыть свой рынок для кондитерских изделий из Беларуси, по той же причине, что она, якобы так же наносит ущерб безопасности Латвии.