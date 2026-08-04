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Латвийские перевозчики выступили против закрытия границы с Беларусью

04 августа 2026 10:44
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В Латвии требуют отставки главы МВД, приостановившего работу пункта пропуска на границе с Беларусью. Инициатива звучит от оппозиционной партии «Стабильность!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийские перевозчики выступили против закрытия границы с Беларусью-2

Параллельно ассоциация латвийских автоперевозчиков Latvijas auto выступила против планов правительства закрыть пункт пропуска «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина»). Представители отрасли считают, что такая мера негативно скажется не только на перевозчиках, но и больно ударит по экономике. Грузопоток просто уйдет в Литву и Польшу, а страна потеряет транзитные доходы и рабочие места. Для транспортных компаний такие меры стали полной неожиданностью. 

Латвийские перевозчики выступили против закрытия границы с Беларусью-4

Движение латвийская сторона заблокировала еще 31 июля, сославшись на «технические причины». В итоге у границы уже скопились огромные очереди из фур. Тем временем в белорусском Госпогранкомитете подчеркивают: с нашей стороны проблем нет, «Григоровщина» работает в штатном режиме и готова принимать транспорт.

# Граница # Беларусь-Латвия

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