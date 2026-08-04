Латвийские перевозчики выступили против закрытия границы с Беларусью

В Латвии требуют отставки главы МВД, приостановившего работу пункта пропуска на границе с Беларусью. Инициатива звучит от оппозиционной партии «Стабильность!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Параллельно ассоциация латвийских автоперевозчиков Latvijas auto выступила против планов правительства закрыть пункт пропуска «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина»). Представители отрасли считают, что такая мера негативно скажется не только на перевозчиках, но и больно ударит по экономике. Грузопоток просто уйдет в Литву и Польшу, а страна потеряет транзитные доходы и рабочие места. Для транспортных компаний такие меры стали полной неожиданностью.