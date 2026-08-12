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Латвия запретит импорт кондитерских изделий из Беларуси

12 августа 2026 08:09
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Власти Латвии продолжают вести политику недобрососедства по отношению к нашей стране. Они одобрили поправки к Закону о развитии сельского хозяйства, которые предусматривают расширение действующих ограничений на белорусские товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия запретит импорт кондитерских изделий из Беларуси-2

На этот раз в черный список попали конфеты, шоколад, печенье, соусы, а также безалкогольные напитки и пиво. Ранее запрет распространялся лишь на сельхозпродукцию и корма для животных. Как пояснили в латвийском кабмине, новые барьеры обусловлены соображениями национальной безопасности и защиты общественной нравственности. Окончательное решение по поводу поправок должен принять Сейм. Отметим, в конце июля парламент уже ввел ограничения на ввоз книг, газет, игрушек, спорттоваров, одежды и обуви из Беларуси.

# Латвия # Беларусь-Латвия

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