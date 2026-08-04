Прибалтийская легенда о «гибридном миграционном давлении с Востока» разбилась о берега испанской Сеуты. Кризис, который развернулся в анклаве на днях, напомнил европейским стратегам, когда и почему закрытие границы действительно может быть оправдано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки тысяч нелегалов штурмовали берега Пиренеев, а свыше 90 человек нашли свою смерть в воде при попытке добраться вплавь. И в то время как испанские пограничники вылавливают из моря тела погибших, трофеи латвийских силовиков – лось или кабан, павшие в неравной борьбе с колючим заграждением.

Поэтому, не обнаружив у своего шлагбаума толп голодных мигрантов, латвийское правительство проявило дипломатическую гибкость и решило пока не закрывать единственный работающий КПП на границе с Беларусью.

Об этом стало известно по итогам экстренного заседания в Сейме 4 августа. Премьер Кулбергс вместо бесповоротной блокады предложил перебросить к границе союзников по НАТО для проведения учений.

Так, министры инсценировали полный контроль над ситуацией, а с идеей о закрытии решили повременить до будущих миграционных обострений. А они, как известно, наступают ровно тогда, когда надо отвлечь внимание от реальных проблем. Примечательно, что загадочная техническая неполадка на границе, с которой все начиналось 31 июля, по заверениям латвийских СМИ, может быть устранена уже сегодня.