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Правительство Латвии не поддержало инициативу о закрытии пункта пропуска на границе с Беларусью

04 августа 2026 18:13
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Прибалтийская легенда о «гибридном миграционном давлении с Востока» разбилась о берега испанской Сеуты. Кризис, который развернулся в анклаве на днях, напомнил европейским стратегам, когда и почему закрытие границы действительно может быть оправдано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки тысяч нелегалов штурмовали берега Пиренеев, а свыше 90 человек нашли свою смерть в воде при попытке добраться вплавь. И в то время как испанские пограничники вылавливают из моря тела погибших, трофеи латвийских силовиков – лось или кабан, павшие в неравной борьбе с колючим заграждением.

Поэтому, не обнаружив у своего шлагбаума толп голодных мигрантов, латвийское правительство проявило дипломатическую гибкость и решило пока не закрывать единственный работающий КПП на границе с Беларусью.

Об этом стало известно по итогам экстренного заседания в Сейме 4 августа. Премьер Кулбергс вместо бесповоротной блокады предложил перебросить к границе союзников по НАТО для проведения учений.

Так, министры инсценировали полный контроль над ситуацией, а с идеей о закрытии решили повременить до будущих миграционных обострений. А они, как известно, наступают ровно тогда, когда надо отвлечь внимание от реальных проблем. Примечательно, что загадочная техническая неполадка на границе, с которой все начиналось 31 июля, по заверениям латвийских СМИ, может быть устранена уже сегодня.

Правительство Латвии не поддержало инициативу о закрытии пункта пропуска на границе с Беларусью-2

И это вынужденное отступление продиктовано не столько разительным контрастом с катастрофой в Сеуте, сколько народным негодованием. Ранее оппозиция потребовала отставки министра внутренних дел, который под соусом миграционного коллапса пытался закрыть границу.

Латвийские перевозчики также категорически выступили против блокировки рубежа, опасаясь перенаправления грузопотоков к конкурентам. А литовские коллеги, уже вкусившие горькие плоды подобной политики, напомнили, что одностороннее закрытие границы с Беларусью осенью 2025 года стоило Литве статуса транзитной державы и до миллиарда евро убытков.

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# Новости Латвии # Беларусь-Латвия # Международная политика

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