В пригороде Джакарты произошло столкновение пассажирского поезда с электричкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами трагедии стали по меньшей мере три человека – удар пришелся в хвостовую часть состава. Причины аварии выясняются. Основная версия – человеческий фактор: предполагается, что водитель такси создал аварийную ситуацию на железнодорожном переезде. На месте работают спасатели, военные и бригады скорой помощи.