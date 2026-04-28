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В пригороде Джакарты произошло столкновение пассажирского поезда с электричкой

28 апреля 2026 06:30
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В пригороде Джакарты произошло столкновение пассажирского поезда с электричкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пригороде Джакарты произошло столкновение пассажирского поезда с электричкой-2

Жертвами трагедии стали по меньшей мере три человека – удар пришелся в хвостовую часть состава. Причины аварии выясняются. Основная версия – человеческий фактор: предполагается, что водитель такси создал аварийную ситуацию на железнодорожном переезде. На месте работают спасатели, военные и бригады скорой помощи.

# Авария # Авария поездов

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