В Колорадо на шоссе столкнулись более 30 автомобилей – есть жертвы

Четыре человека погибли в массовой аварии в США. В штате Колорадо на оживленном шоссе столкнулись более 30 автомобилей, в том числе и грузовики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

29 пострадавших были доставлены в больницу с различными травмами. Семь из них находятся в тяжелом состоянии. Причиной масштабного ДТП стала внезапная пыльная буря, которая сделала видимость на дороге близкой к нулю. На место происшествия прибыли бригады спасателей, медиков и полиции. Из-за образовавшейся пробки не было возможности сразу оказать помощь всем нуждающимся.