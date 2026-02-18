Прямой эфир

В Колорадо на шоссе столкнулись более 30 автомобилей – есть жертвы

18 февраля 2026 11:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Четыре человека погибли в массовой аварии в США. В штате Колорадо на оживленном шоссе столкнулись более 30 автомобилей, в том числе и грузовики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колорадо на шоссе столкнулись более 30 автомобилей – есть жертвы-2

29 пострадавших были доставлены в больницу с различными травмами. Семь из них находятся в тяжелом состоянии. Причиной масштабного ДТП стала внезапная пыльная буря, которая сделала видимость на дороге близкой к нулю. На место происшествия прибыли  бригады спасателей, медиков и полиции. Из-за образовавшейся пробки не было возможности сразу оказать помощь всем нуждающимся.

# Авария фуры # Авария автобуса # США # Авария

Другие новости рубрики

Все новости
В Эстонии возник дефицит дров на фоне продолжающихся морозов
18 февраля 2026 11:05

В Эстонии возник дефицит дров на фоне продолжающихся морозов

Мединский охарактеризовал переговоры по Украине в Женеве как тяжелые, но деловые
18 февраля 2026 10:53

Мединский охарактеризовал переговоры по Украине в Женеве как тяжелые, но деловые

Аналитик из США Слебода: в Женеве переговорщики от Киева ведут себя невменяемо
18 февраля 2026 09:54

Аналитик из США Слебода: в Женеве переговорщики от Киева ведут себя невменяемо