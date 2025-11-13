По меньшей мере 37 человек погибли в крупном ДТП на юге Перу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажирский автобус сорвался в 200-метровую пропасть. Кроме погибших есть 26 пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии доставлены в больницы. Как сообщили в полиции, ЧП случилось после столкновения с грузовиком. Спасательные работы из-за сложности рельефа продолжались всю ночь. Следователи выясняют причины аварии.