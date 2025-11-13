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По меньшей мере 37 человек погибли в крупном ДТП на юге Перу

13 ноября 2025 07:13
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По меньшей мере 37 человек погибли в крупном ДТП на юге Перу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По меньшей мере 37 человек погибли в крупном ДТП на юге Перу-2

Пассажирский автобус сорвался в 200-метровую пропасть. Кроме погибших есть 26 пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии доставлены в больницы. Как сообщили в полиции, ЧП случилось после столкновения с грузовиком. Спасательные работы из-за сложности рельефа продолжались всю ночь. Следователи выясняют причины аварии.

# Авария автобуса # Авария # Аварии в Перу

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