В Лиде во время строительных работ обнаружены крипты 19 века

В Лиде развернулось настоящее археологическое расследование. На территории завода электроизделий строители наткнулись на уникальные захоронения 19 века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не просто могилы – целые крипты с роскошными металлическими саркофагами. В архивах эти захоронения не числятся, и теперь ученым предстоит разгадать загадку истории. На место прибыла экспедиция специалистов Института истории Национальной академии наук.

Специальным инструментом реставратор Анастасия Костюкевич по миллиметру снимает участки коррозии с именной таблички, которая находилась на саркофаге. Задача – сделать надпись читаемой и узнать, кто был похоронен в ранее неизвестной крипте в Лиде. Табличка сильно повреждена. К тому же часть водорастворимой краски на золотой потали стерлась. Но ученые верят: шанс раскрыть археологическую интригу есть.

Анастасия Костюкевич, заведующая отделом научной консервации археологических артефактов Института истории НАН Беларуси: Мы раскрыли участки без записей при помощи этанола, а участки с записью мы покрыли специальным консервирующим составом, чтобы остатки надписей не стерлись. После того, как произойдет просыхание данного слоя, мы попытаемся аккуратно раскрыть саму надпись. Я думаю, что нам удастся установить, кто был захоронен в этом саркофаге.

Два металлических саркофага были обнаружены в кирпичных криптах в толще земли на территории Лидского завода электроизделий. Строители вели реконструкцию теплотрассы. И случайно наткнулись на необычную находку.

Сергей Голышкин, инженер-строитель Лидского завода электроизделий:

Сразу работы, естественно, приостановились. Я сообщил нашему директору об этом, он сразу же с утра сообщил в Следственный комитет, сообщил в исполком, сообщил в местный краеведческий музей.

Теперь на месте специалисты Института истории Национальной академии наук ведут, по сути, историческое расследование, кому принадлежали крипты, датированные концом 19 века. В таких склепах хоронили высокопоставленных персон, но в церковных архивах не сохранились данные. Ученые готовят саркофаги для вскрытия.