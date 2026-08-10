В Витебской области обнаружили археологические находки возрастом 5 тыс. лет

Археологи обнаружили в Витебской области комплекс артефактов возрастом около пяти тысяч лет: фрагменты посуды, украшений, орудий труда, костные останки зверей и рыб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Археологи обнаружили в Витебской области комплекс артефактов возрастом около пяти тысяч лет: фрагменты посуды, украшений, орудий труда, костные останки зверей и рыб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особенно результативной оказалась экспедиция в Сенненский район – там в торфяниках нашли керамику и останки древних животных. Сейчас работы ведутся в Бешенковичском районе: местные водоемы и торфяники – памятник археологии, где ранее располагался лагерь первобытных людей. Ученые исследуют затопленные прибрежные поселения в сложных условиях, бережно обращаясь с находками.
Анна Малютина, старший научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук:
Подвеска из фаланги медведя с отверстием для фиксации на одежде, украшения костюма.
Максим Чернявский, заведующий отделом археологии первобытного общества Института истории НАН Беларуси:
Помнік адносіцца да тарфяніковых паселішчаў. Гэта значыць, што пасля таго, як чалавек адтуль сышоў, культурныя напластаванні трапілі пад узровень вады і былі забалочаныя. Пасля гэтага гэта было пакрыта пластом торфу. І пласт торфу спыніў доступ кіслароду да культурнага слоя. І адпаведна ў культурным слоі захаваліся не толькі керамічныя і крамянёвыя артэфакты, але і значная колькасць касцяных, рагавых, драўляных вырабаў, бурштынавых упрыгожанняў.
Вместе с археологами работают добровольцы разных возрастов и профессий.
Екатерина Стамбровская, волонтер:
Копаюсь здесь уже 9 лет и с большим удовольствием приезжаю, потому что совет стал второй семьей и вторым домом. Самая, наверное, запоминающаяся и любимая – два кремневых топора.
Варвара Стамбровская, волонтер:
Все гоняются за янтарем. Ну, все, кто приезжает, хотят хотя бы один раз попасть на этот драгоценный камень. Дважды я его находила, и дважды это была пуговица янтарная. Очень интересно. Не как с двумя дырочками у нас положено, а как йо-йо. Вы знаете, резьба такая интересная.
Все артефакты отправят на лабораторные исследования – они помогут узнать больше о жизни людей на территории современной Беларуси в конце эпохи неолита.