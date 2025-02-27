Белорусы завоевали 9 наград в Кубке сильнейших спортсменов по конькобежному спорту

Белорусы продолжают радовать болельщиков в Кубке сильнейших спортсменов по конькобежному спорту, представительные соревнования продолжаются на «Минск-Арене», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

27 февраля на высшую ступень пьедестала на дистанции 1000 метров поднялась Анна Доморацкая. Золотой результат – 1 минута 16 целых и 96 сотых секунды. Для Доморацкой это уже третья медаль Кубка сильнейших. Вторым на этой же дистанции у мужчин финишировал Игнат Головатюк. 81 сотую секунды белорус уступил победителю из России, Виктору Муштакову. Бронза в активе еще одного белоруса, Виктора Руденко.

Виталий Hоговцев, старший тренер национальной команды по конькобежному спорту:

Мы полтора месяца просто готовились ко второй части сезона. У нас сейчас Кубок сильнейших, через неделю финал Кубка России (главный старт), и через неделю еще будет Кубок Союзного государства в Москве. У нас три недели соревновательных. Поэтому для нас этот старт, безусловно, очень важный, он контрольный, мы входим в соревновательный режим. И наша задача здесь была двойная: показать хорошие результаты и, конечно, завоевать медали, бороться за победы с сильнейшими спортсменами России.