Специалисты МЧС Беларуси проводят поисково-спасательные работы в зоне условного бедствия

После развертывания базового лагеря и разведки команда приступила к выполнению сложнейших задач: это поиск и извлечение пострадавших из-под завалов, в том числе при участии кинологических расчетов и с применением новейшего специального оборудования, оказание медицинской помощи. Работы продолжаются непрерывно в течение 36 часов, в том числе в ночное время.

Андрей Метельский, первый заместитель начальника РОСН «ЗУБР» МЧС Беларуси: В настоящее время проходит активная фаза учения. Проведена разведка зоны землетрясения. Две команды отряда приступили к разбору завалов и эвакуации пострадавших. Работа будет продолжаться в течение 36 часов на двух участках одновременно 24/7. Наши спасатели разбирают завалы, применяют альпинистское снаряжение для эвакуации пострадавших с высоты, ищут возможных пострадавших, применяют приборы стенического поиска и кинологический расчет.

Александр Алиев, заместитель начальника главного оперативного управления МЧС Азербайджана:

Получили приглашение от министра. Так как мы работали вместе с белорусским отрядом во время землетрясения в Турции, я знаю, что у этого отряда большой опыт в проведении поисково-спасательных работ. Как я сегодня увидел, личный состав отряда дисциплинирован, имеется самое современное оборудование. Надеюсь, все пройдет успешно. Я раньше уже посещал Беларусь. Люблю эту страну. У меня здесь много друзей. Считаю, что на этом полигоне есть все необходимое для подготовки спасателей.

Спасатели демонстрируют свои навыки в самых сложных условиях, чтобы подтвердить высокий статус отряда «тяжелого класса», признанного Международной консультативной группой ООН по поиску и спасению.