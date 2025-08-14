Прямой эфир

Специалисты МЧС Беларуси проводят поисково-спасательные работы в зоне условного бедствия

14 августа 2025 07:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

«Зубры» в активной фазе аттестационных учений. Белорусские специалисты проводят поисково-спасательные работы в зоне условного бедствия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты МЧС Беларуси проводят поисково-спасательные работы в зоне условного бедствия-2

После развертывания базового лагеря и разведки команда приступила к выполнению сложнейших задач: это поиск и извлечение пострадавших из-под завалов, в том числе при участии кинологических расчетов и с применением новейшего специального оборудования, оказание медицинской помощи. Работы продолжаются непрерывно в течение 36 часов, в том числе в ночное время.

Специалисты МЧС Беларуси проводят поисково-спасательные работы в зоне условного бедствия-4

Андрей Метельский, первый заместитель начальника РОСН «ЗУБР» МЧС Беларуси:
В настоящее время проходит активная фаза учения. Проведена разведка зоны землетрясения. Две команды отряда приступили к разбору завалов и эвакуации пострадавших. Работа будет продолжаться в течение 36 часов на двух участках одновременно 24/7. Наши спасатели разбирают завалы, применяют альпинистское снаряжение для эвакуации пострадавших с высоты, ищут возможных пострадавших, применяют приборы стенического поиска и кинологический расчет.

Специалисты МЧС Беларуси проводят поисково-спасательные работы в зоне условного бедствия-6

Александр Алиев, заместитель начальника главного оперативного управления МЧС Азербайджана:
Получили приглашение от министра. Так как мы работали вместе с белорусским отрядом во время землетрясения в Турции, я знаю, что у этого отряда большой опыт в проведении поисково-спасательных работ. Как я сегодня увидел, личный состав отряда дисциплинирован, имеется самое современное оборудование. Надеюсь, все пройдет успешно. Я раньше уже посещал Беларусь. Люблю эту страну. У меня здесь много друзей. Считаю, что на этом полигоне есть все необходимое для подготовки спасателей. 

Спасатели демонстрируют свои навыки в самых сложных условиях, чтобы подтвердить высокий статус отряда «тяжелого класса», признанного Международной консультативной группой ООН по поиску и спасению. 

# МЧС Республики Беларусь # МЧС Беларуси # Андрей Метельский

Другие новости рубрики

Все новости
Более 1,2 млн тонн зерна заготовили в Минской области – зерносушильные комплексы работают почти 24/7
14 августа 2025 07:03

Более 1,2 млн тонн зерна заготовили в Минской области – зерносушильные комплексы работают почти 24/7

Лукашенко: Беларусь открыта к широкомасштабному сотрудничеству с Пакистаном
14 августа 2025 06:50

Лукашенко: Беларусь открыта к широкомасштабному сотрудничеству с Пакистаном

У православных верующих начался Успенский пост
14 августа 2025 06:47

У православных верующих начался Успенский пост