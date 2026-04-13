В составе студотрядов в Минске трудоустроят 25 тыс. молодых людей

Некоторые из них уже активно подключились к работе. С начала года задействовано свыше 2 тысяч юных минчан в составе 173 отрядов. Профили самые разные. В их числе – сервисный, педагогический, производственный, экологический и медицинский. Ребята работают на крупнейших предприятиях и строительных площадках. Создаются и новые студенческие отряды, в том числе экономического профиля.

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Наши ребята работают на знаковых объектов. Это и Национальный исторический музей, и Минская городская молодежная стройка, которую объявят в этом году. Сквер по бульвару Толбухина, объект молодежного внимания, рядом с Домом молодежи, с остановкой «Дом молодежи», чтобы завершить композиционно все, что там будет, и действительно создать такое вот молодежное пространство, молодежное объединение в городе Минске. В городе Минске деятельность студенческих отрядов осуществляется круглый год. Первый отряд приступил к работе в этом году 5 января, в первый рабочий день этого года. Есть на сегодняшний момент круглогодичные отряды, есть отряды, которые работают по 2-3 месяца, есть отряды с более коротким сроком, это 3 недели до месяца, но вместе с тем все отряды получают необходимые компетенции, отрабатывают положенный по законодательству срок, чтобы дети могли и действительно проникнуться работой, получить определенные навыки, компетенции, знания, ну и, конечно же, заработать свои первые деньги.

Сейчас же разрабатывается тематический интернет-ресурс, где каждый желающий сможет записаться в студенческий отряд, а работодатели оставить заявки о наличии вакансий.