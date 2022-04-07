Высадят 4,5 млн деревьев. В лесхозах Минской области готовятся к «Неделе леса»

Новости Беларуси. В лесхозах Минской области готовятся к «Неделе леса». Скоро приступят к высадке молодых деревьев. Специалисты уже определили площадки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Самые популярные виды среди ассортиментного ряда – сосна, ель, береза, ясень, клен и дуб. В питомнике Березинского лесхоза уже подготовили к переселению тысячи саженцев. Влаги в почве достаточно, поэтому в приживаемости специалисты уверены. Корневую систему молодых деревьев заранее обработают специальным раствором. Это поможет сохранить влагу до момента пересадки.

Александр Войтович, начальник питомника Березинского лесхоза:

Основное направление нашего питомника – это выращивание сеянцев, саженцев для посадки в лесу. В основном это хвойники. За год мы их выращиваем по 8-9 миллионов. Имеются дуб, ясень, липа. Также у нас есть дополнительное направление в работе – это выращивание и реализация местному населению декоративного посадочного материала.