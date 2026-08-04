Политолог Шпаковский выступил в Мозыре в рамках проекта «Пульс страны: факты, тренды, смыслы»
Информационно-просветительский проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» продолжает охватывать все больше регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый формат позволяет услышать белорусов, а также открыто и без прикрас ответить на самые острые вопросы.
Проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» прошел в Борисове и Бобруйске.
Тема национальной безопасности звучала 4 августа и в Мозыре. С трудовым коллективом нефтеперерабатывающего завода встретился политолог Александр Шпаковский. Людей волновала как военно-политическая обстановка вокруг Беларуси и санкционное давление Запада, так и региональные вопросы. Вместе рассуждали об экономике района и страны в целом. Интересовало участников проекта и то, какой видит нашу страну эксперт в 2030 году.
Елена Неред, жительница Мозыря:
Мозырский район – это стратегический район. У нас 29 промышленных предприятий, больших и средних. И мы, конечно же, жители Мозырского района, всегда волнуемся о политической обстановке вокруг нашей страны и непосредственно возле нашего города Мозыря, потому что мы знаем, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод – это стратегический объект.
Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для нас очень важно делиться с людьми актуальными тенденциями внутренней, внешней политики нашей страны. Если наше общество будет сплоченным вокруг ценностей суверенного развития Беларуси, то мы действительно можем ставить серьезные задачи на будущее и можем без опасений реагировать на те риски, с которыми сталкивается наше государство в связи с, к сожалению, противоречивыми сложными тенденциями международной обстановки.
Проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» продолжит работу в регионах. Во главе угла остается человек с его проблемами и переживаниями. Именно от этого и зависит уверенность белорусов в будущем.