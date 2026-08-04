Политолог Шпаковский выступил в Мозыре в рамках проекта «Пульс страны: факты, тренды, смыслы»

Информационно-просветительский проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» продолжает охватывать все больше регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый формат позволяет услышать белорусов, а также открыто и без прикрас ответить на самые острые вопросы.

Проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» прошел в Борисове и Бобруйске.

Тема национальной безопасности звучала 4 августа и в Мозыре. С трудовым коллективом нефтеперерабатывающего завода встретился политолог Александр Шпаковский. Людей волновала как военно-политическая обстановка вокруг Беларуси и санкционное давление Запада, так и региональные вопросы. Вместе рассуждали об экономике района и страны в целом. Интересовало участников проекта и то, какой видит нашу страну эксперт в 2030 году.