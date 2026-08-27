Как работает антикризисный план для Витебской области? Детали совещания у Президента
Во Дворце Независимости состоялся принципиальный и предметный разговор, где в центре внимания вновь оказался северный регион Беларуси. Но в этом контексте говорим «Витебская область» – подразумеваем всю страну. Примерно в такой тональности прошло совещание у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тема модернизации сельхозпроизводства на примере Витебской области была одной из ключевых.
«Неуд» по всем статьям: Лукашенко оценил ситуацию в Витебской области. Главное из совещания по региону читайте здесь.
Самый небольшой вегетационный период, неудобная контурность полей, мелкие участки пашни, зажатые между холмами, болотами и озерами, поэтому польза энергонасыщенной техники сведена к минимуму, дефицит трудовых ресурсов – Витебская область больше всего пострадала в годы Великой Отечественной войны и до сих пор не восстановила свою довоенную численность населения. Этакие предпосылки сформировали некоторую управленческую апатию. Причины и факторы, которые требуют антикризисных мир, сегодня снова в центре внимания Президента: Витебская область и схема работы с такими регионами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы определили в начале года для Витебской области конкретный пошаговый антикризисный план. Начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками. К примеру, там новый губернатор. Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новым собственникам, обладающим грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию и продать или на внутреннем, или на внешнем рынке.
В регионе новый губернатор. Он сделал ставку на то, что всегда требует Президент, – дисциплину, и порекомендовал журналистам забыть о негативных эпитетах про самый северный регион страны. Уже, мол, не актуально.
Александр Рогожник, председатель Витебского облисполкома:
Результаты уже есть. Мы вторые в стране по заготовке кормов. Уже построили все телятники, которые были определены главой государства. Посеяли 120 % озимого рапса. Фактически тоже первые в стране.
И таких примеров уже достаточно много. И у нас есть хозяйства, например, в Оршанском районе, которые получают урожай 74 центнера с гектара и абсолютно эффективны и доят молока больше, чем любое другое хозяйство в стране. Поэтому результат может быть достижим и в Витебской области. И я бы ее перестал выделять в ваших комментариях, потому что мы ничем не хуже других регионов (подробнее здесь).
Пока региону не близко до идеальных показателей на уровне Минской или Гродненской областей. И сложными активами готовы делиться с бизнесом. Сегодня речь о целом районе – Дубровенском. В портфеле для инвестора 10 сельхозпредприятий и одно перерабатывающее – «Витебский бекон».
– Это откормочник на 5 000 голов свиней. Этот репродуктор накопил долгов уже под 200 миллионов рублей.
– Странно, Александр Генрихович, у нас свинины не хватает, а у вас долги?
– «Витебский бекон» успешно стал работать только в этом году.
– Он был донором Витебского мясокомбината.
– Причины и следствия можно назвать какие угодно. Просто две цифры по «Витебскому бекону». Привесы, вот самое главное, прошлый год, январь-июль – 421 грамм. Январь-июль этого года – 728.
«Серволюкс» готов там работать. Тем более уже выполняет функции управляющей компании.
Александр Лукашенко:
Облисполком принял решение. «Серволюкс» уже из кармана своего достал деньги или кредиты взял и помог сырьевикам, для него это сырьевые зоны, чтобы заложить, как вы пишете, будущий урожай. Ну дай бог, чтобы было так. Ну там у меня под боком. Я всегда посмотрю, как там закладывается этот урожай.
– Женя, вы посеяли там озимый рапс? Или ты не знаешь?
– Как это не знаю? Готовился. Может быть, не так глубоко знаю. Посеяли, да, 7 тысяч.
– Молодцы, что посеяли. Но вы губернатора, то, что он говорит, делите на три. Я уже Горлова предупредил. Вижу, он губернатору это не передал.
Похожие решения были приняты по Оршанскому мясокомбинату в структуре Дзержинского, Полоцкому молочному комбинату – теперь за развитие нескольких сельхозорганизаций отвечает «Савушкин».
Александр Лукашенко:
Забирая переработку, будь то цыпленка, индейку или молоко, ты должен понимать, что вот там тебе нарисуют 20-30 сельхозпредприятий, которым ты должен хорошо платить и оттуда забирать молочко. В данном случае на полоцкий перерабатывающий комбинат. Именно такая должна быть политика.
Инвестиции, новые технологии, продукты, более эффективные решения, частные территории тоже должны оставаться под контролем управленцев. Первый всегда напутствует руководителей районов и областей. Сегодня не исключение.
Александр Лукашенко:
Сразу хочу предостеречь, что передача инвестору низкоэффективных организаций не должна привести к самоустранению руководителей местных органов власти. Председатель Дубровенского райисполкома железобетонно должен контролировать свои вопросы.
Порядок, дисциплина, права человека, как бы странно в «диктатуре» это ни прозвучало, а главное, это работа и нормальная зарплата. Это главное право человека. Обязанности не забывать человека, что он должен приходить пахать, пахать и пахать, как положено в сельском хозяйстве. И по соблюдению плодородия и других вопросов. Но главное – кадры. Ни одного человека без вашего согласования и утверждения ни Баскин, ни Мошенский не должны там назначать.
Пришли настоящие капитаны развития из бизнес-лиги. А почему у государственных служащих не получалось эффективно работать, а с новыми менеджерами ситуация улучшается? Эту тему Президент посмотрел под новым углом, что называется, через армейский бинокль.
Лукашенко поделился результатами направления нерадивых сельхозработников в армию.