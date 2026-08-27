Как работает антикризисный план для Витебской области? Детали совещания у Президента

Во Дворце Независимости состоялся принципиальный и предметный разговор, где в центре внимания вновь оказался северный регион Беларуси. Но в этом контексте говорим «Витебская область» – подразумеваем всю страну. Примерно в такой тональности прошло совещание у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тема модернизации сельхозпроизводства на примере Витебской области была одной из ключевых. «Неуд» по всем статьям: Лукашенко оценил ситуацию в Витебской области. Главное из совещания по региону читайте здесь.

Самый небольшой вегетационный период, неудобная контурность полей, мелкие участки пашни, зажатые между холмами, болотами и озерами, поэтому польза энергонасыщенной техники сведена к минимуму, дефицит трудовых ресурсов – Витебская область больше всего пострадала в годы Великой Отечественной войны и до сих пор не восстановила свою довоенную численность населения. Этакие предпосылки сформировали некоторую управленческую апатию. Причины и факторы, которые требуют антикризисных мир, сегодня снова в центре внимания Президента: Витебская область и схема работы с такими регионами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы определили в начале года для Витебской области конкретный пошаговый антикризисный план. Начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками. К примеру, там новый губернатор. Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новым собственникам, обладающим грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию и продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В регионе новый губернатор. Он сделал ставку на то, что всегда требует Президент, – дисциплину, и порекомендовал журналистам забыть о негативных эпитетах про самый северный регион страны. Уже, мол, не актуально.

Александр Рогожник, председатель Витебского облисполкома:

Результаты уже есть. Мы вторые в стране по заготовке кормов. Уже построили все телятники, которые были определены главой государства. Посеяли 120 % озимого рапса. Фактически тоже первые в стране. И таких примеров уже достаточно много. И у нас есть хозяйства, например, в Оршанском районе, которые получают урожай 74 центнера с гектара и абсолютно эффективны и доят молока больше, чем любое другое хозяйство в стране. Поэтому результат может быть достижим и в Витебской области. И я бы ее перестал выделять в ваших комментариях, потому что мы ничем не хуже других регионов (подробнее здесь).

Пока региону не близко до идеальных показателей на уровне Минской или Гродненской областей. И сложными активами готовы делиться с бизнесом. Сегодня речь о целом районе – Дубровенском. В портфеле для инвестора 10 сельхозпредприятий и одно перерабатывающее – «Витебский бекон».

– Это откормочник на 5 000 голов свиней. Этот репродуктор накопил долгов уже под 200 миллионов рублей.

– Странно, Александр Генрихович, у нас свинины не хватает, а у вас долги?

– «Витебский бекон» успешно стал работать только в этом году.

– Он был донором Витебского мясокомбината.

– Причины и следствия можно назвать какие угодно. Просто две цифры по «Витебскому бекону». Привесы, вот самое главное, прошлый год, январь-июль – 421 грамм. Январь-июль этого года – 728. «Серволюкс» готов там работать. Тем более уже выполняет функции управляющей компании.

Александр Лукашенко:

Облисполком принял решение. «Серволюкс» уже из кармана своего достал деньги или кредиты взял и помог сырьевикам, для него это сырьевые зоны, чтобы заложить, как вы пишете, будущий урожай. Ну дай бог, чтобы было так. Ну там у меня под боком. Я всегда посмотрю, как там закладывается этот урожай. – Женя, вы посеяли там озимый рапс? Или ты не знаешь?

– Как это не знаю? Готовился. Может быть, не так глубоко знаю. Посеяли, да, 7 тысяч.

– Молодцы, что посеяли. Но вы губернатора, то, что он говорит, делите на три. Я уже Горлова предупредил. Вижу, он губернатору это не передал. Похожие решения были приняты по Оршанскому мясокомбинату в структуре Дзержинского, Полоцкому молочному комбинату – теперь за развитие нескольких сельхозорганизаций отвечает «Савушкин».

Александр Лукашенко:

Забирая переработку, будь то цыпленка, индейку или молоко, ты должен понимать, что вот там тебе нарисуют 20-30 сельхозпредприятий, которым ты должен хорошо платить и оттуда забирать молочко. В данном случае на полоцкий перерабатывающий комбинат. Именно такая должна быть политика.