В Витебской области определился первый комбайнер-трехтысячник

Первый комбайнер-трехтысячник определился в Витебской области. Героем жатвы стал Максим Сернов из агрокомбината «Юбилейный». С трудовым успехом прямо в поле его поздравили руководители области и района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта уборочная для Максима Сернова уже 11-я. Любовь к нелегкому труду привил отец, с которым он с детства работал в поле. В 2025 году комбайнер стал лучшим в области, намолотив 4 тысячи тонн. В этом сезоне Максим намерен побить собственный рекорд.

Максим Сернов, комбайнер агрокомбината «Юбилейный»:

Настрой, как обычно, боевой. Первая планка, в принципе, такая значимая взята. Я думаю, если хватит объема земли, то постараемся взять следующую тысячу. Ну, а хозяйство, в принципе, обеспечит всем необходимым. То есть отвозка зерна есть, кормят хорошо. Что еще нужно? Агрокомбинат «Юбилейный» традиционно удерживает лидерство в уборочной кампании северного региона. Урожайность зерновых в хозяйстве превышает 60 центнеров с гектара. Убрано уже 86% площадей. Это более 5 тысяч гектаров из 6 с лишним запланированных.

Александр Фирсин, директор агрокомбината «Юбилейный»:

Погодные условия в нашем регионе способствовали тому, чтобы вырос хороший урожай. Поэтому хлеб не полегший, достойный. Ну и вот это все настраивает комбайнеров на соперничество. И в принципе мы уже зерновые заканчиваем в воскресенье.