Первый сквозной грузовой поезд «Славянский караван» отправился из Орши в Узбекистан 

Первый прямой грузовой поезд «Славянский караван» отправился из Беларуси в Узбекистан. Состав сформировали на станции Орша‑Восточная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый прямой грузовой поезд «Славянский караван» отправился из Беларуси в Узбекистан. Состав сформировали на станции Орша‑Восточная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот логистический экспресс существенно сократит путь белорусских товаров к быстрорастущим рынкам Центральной Азии. Первый состав загружен древесиной, комбикормами и продуктами питания. Пока поезд будет курсировать дважды в месяц, но в перспективе «Славянский караван» станет основой нового торгового коридора. В планах – расширить ассортимент грузов. К проекту подключат и автоперевозчиков, которые будут доставлять контейнеры в Оршу для дальнейшей отправки по железной дороге.
Валерий Веренич, начальник Белорусской железной дороги:
Состав без расформирования, без дополнительных остановок проследует территорию России, Казахстана и прибудет в Узбекистан. Это позволит сократить срок доставки практически в два раза. В составе поезда могут быть включены, в том числе, одиночные контейнеры. То есть небольшие предприятия Республики Беларусь смогут не накапливать груз на целый вагон, а отправлять, скажем так, небольшими партиями, в том числе в контейнерах.
«Славянский караван» – это масштабный международный проект. Он запущен в рамках договоренностей глав государств, чтобы максимально оперативно доставлять белорусскую продукцию на узбекский рынок. Однако прагматичный маршрут выстроен на принципах взаимной выгоды. Контейнеры с востребованными товарами у нас уже готовятся к отправке из Узбекистана.
Александр Рогожник, председатель Витебского облисполкома:
Это сотрудничество – оно двустороннее, и двусторонний интерес. И очень приятно, я искренне благодарен нашей железной дороге за то, что в такой короткий промежуток времени она выполняет те задачи, которые были определены двумя Президентами. И вдвойне приятно, что таким логистическим хабом стала витебская земля.
Нуриддин Мамажонов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:
Поставлена задача нашими лидерами до 2030 года довести объемы взаимной торговли до 2 миллиардов долларов. Это говорит о том, что у нас есть политическая воля лидеров двух стран, у нас есть большие объемы и, самое главное, желание наших предпринимателей работать вместе. У нас есть товары, которые взаимно дополняют нашу экономику.
Беларусь и Узбекистан последовательно расширяют экономическое сотрудничество. Реализуются совместные инвестиционные проекты, увеличиваются объемы взаимной торговли. Новый железнодорожный маршрут открывает дополнительные возможности для экспортеров.