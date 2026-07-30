Первый сквозной грузовой поезд «Славянский караван» отправился из Орши в Узбекистан 

Первый прямой грузовой поезд «Славянский караван» отправился из Беларуси в Узбекистан. Состав сформировали на станции Орша‑Восточная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот логистический экспресс существенно сократит путь белорусских товаров к быстрорастущим рынкам Центральной Азии. Первый состав загружен древесиной, комбикормами и продуктами питания. Пока поезд будет курсировать дважды в месяц, но в перспективе «Славянский караван» станет основой нового торгового коридора. В планах – расширить ассортимент грузов. К проекту подключат и автоперевозчиков, которые будут доставлять контейнеры в Оршу для дальнейшей отправки по железной дороге.

Валерий Веренич, начальник Белорусской железной дороги:

Состав без расформирования, без дополнительных остановок проследует территорию России, Казахстана и прибудет в Узбекистан. Это позволит сократить срок доставки практически в два раза. В составе поезда могут быть включены, в том числе, одиночные контейнеры. То есть небольшие предприятия Республики Беларусь смогут не накапливать груз на целый вагон, а отправлять, скажем так, небольшими партиями, в том числе в контейнерах. «Славянский караван» – это масштабный международный проект. Он запущен в рамках договоренностей глав государств, чтобы максимально оперативно доставлять белорусскую продукцию на узбекский рынок. Однако прагматичный маршрут выстроен на принципах взаимной выгоды. Контейнеры с востребованными товарами у нас уже готовятся к отправке из Узбекистана.